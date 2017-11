"Aktion Deutschland Hilft" gewinnt Auszeichnung / Hilfsbündnis erhält dritten Platz beim PR-Bild Award für das beste Foto in der Kategorie NGO (FOTO)

Bonn (ots) -"Aktion Deutschland Hilft" hat es beim PR-Bild Award aufsSiegertreppchen geschafft: Platz 3 gab es für das Foto "In derMitte", das im März im Südsudan entstanden ist."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und möchten uns beiallen bedanken, die für unser Bild gestimmt haben", sagt ManuelaRoßbach, geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft".Sie hofft, dass die Auszeichnung dazu beiträgt, dass die MillionenMenschen im Südsudan in ihrer Not nicht vergessen werden. DiePreisverleihung fand am Donnerstagabend in einem feierlichen Rahmenin Hamburg statt.Es ist ein Bild der Begegnung, der Nähe und der gemeinsamenFreude: Das ausgezeichnete Foto, aufgenommen von Max Kupfer, entstandim März im Südsudan. Einem Land, in dem jeder vierte Bewohner auf derFlucht ist vor Bürgerkrieg, Hunger und Hoffnungslosigkeit. Mehr alseine Million Jungen und Mädchen sind mangelernährt. "Die Menschen nurüber ihr Leid und ihren täglichen Überlebenskampf zu definieren, wirdihnen jedoch nicht gerecht", erläutert Roßbach. Deshalb sei esbesonders wichtig, auch die andere Seite zu zeigen: Wie überall aufder Welt, sind auch Kinder im Südsudan trotz der katastrophalenSituation kleine Entdecker und neugierige Abenteurer. Auf dem Fotohaben sie ihren Spaß daran, einer Mitarbeiterin von "AktionDeutschland Hilft" in die Haare zu fassen. Sie gingen offen auf dieMitarbeiterin zu, begrüßten sie mit Handschlag und obwohl keinegemeinsame Sprache vorhanden war, konnten sie doch miteinandersprechen. "Momente der Freude sind ein Anblick, den Medien eher wenigaus Krisengebieten zeigen", sagt Roßbach. Die Kinder auf dem Bilderhalten durch die Unterstützung der Bündnisorganisation MalteserInternational ein warmes Essen in der Schule. Für viele ist es dieeinzige Mahlzeit des Tages.Neben diesem Bild nominierte eine Jury aus Medien- und PR-Experten59 weitere Motive für die Shortlist. Insgesamt wurden rund 1.000Bilder in sechs Kategorien eingereicht. Gewinner in der Kategorie NGOwar in diesem Jahr die Christoffel Blindenmission. Zum zwölften Malvergab die dpa-Tochter "news aktuell" gemeinsam mit dem Magazin"pressesprecher" den Branchenpreis.Die Jury des PR-Bild Award setzt sich aus hochkarätigenMitgliedern zusammen. In diesem Jahr zählen unter anderem SebastianVesper (Oberauer), Hans-Peter Junker (VIEW), Frank Behrendt(Serviceplan), Deutschlands bekanntester Make-up Artist Boris Entrup(Maybelline New York) sowie Matthias Wesselmann (fischerAppelt) zurBesetzung. Der PR-Bild Award wird in Zusammenarbeit mit "news aktuellSchweiz" und APA-OTS aus Österreich verliehen. Medienpartner sind dasMagazin "pressesprecher", der Branchendienst "Horizont" und dasSchweizer Wirtschaftsmagazin der Kommunikation "persönlich".Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell