Aktion Deutschland Hilft begrüßt neue Gremienmitglieder / Bündnis deutscher Hilfsorganisationen stellt sich mit neuen Mitgliedern in Vorstand und Aufsichtsorgan den Zukunftsfragen der humanitären Hilfe

Bonn (ots) - Das Jahr 2019 hat für das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" einegewisse Symbolkraft: Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung mit den Wahlender Mitglieder für Vorstand und Aufsichtsorgan fand nicht nur einGenerationenwechsel für beide Gremien statt, es zogen auch zwei Führungsfrauenin das bis dahin männlich besetzte siebenköpfige Aufsichtsorgan ein. Mit derWahl von Edith Wallmeier zur neuen Vorstandsvorsitzenden sind nun außerdem auchim fünfköpfigen Vorstand zwei Frauen vertreten.Bereit für große ZukunftsaufgabenGemeinsam wollen die neuen und alten Gremienmitglieder die Entwicklung desBündnisses vorantreiben. Denn humanitäre Notlagen haben sich drastisch verändertund die Anzahl der Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, nimmt jährlich zu."Die Arbeit der Hilfsorganisationen in unserem Bündnis steht damit vor immerneuen Herausforderungen", sagt Edith Wallmeier, neu gewählteVorstandsvorsitzende von "Aktion Deutschland Hilft". "Um diese bewältigen zukönnen, befindet sich das gesamte humanitäre System in einem massiven Wandel.Und es geht hierbei nicht nur um eine Sanierung des Systems: Der Aufgabenbereichfür Nichtregierungsorganisationen muss erweitert werden und sie müssen sich zumTeil neu aufstellen. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in unseremVorstand und dem besonderen Aufsichtsorgan fühlen wir uns dieser großen Aufgabeauch weiterhin gewachsen und werden als Bündnis deutscher Hilfsorganisationendie Zukunft der humanitären Hilfe mitgestalten", so Wallmeier weiter.Gründungsmitglieder übergeben ÄmterDer Vorstand und das besondere Aufsichtsorgan sind für das Bündnis "AktionDeutschland Hilft" wichtige Beschluss-, Kontroll- und Beratungsorgane. DerVorstand leitet die Geschäfte des Vereins. Das von der Mitgliederversammlunggewählte Aufsichtsorgan berät und beaufsichtigt den Vorstand. In beiden Gremienwechselte der Vorsitz: Auf Ingo Radtke, (Generalsekretär von MalteserInternational), folgt Christian Molke (Vorstand von ADRA Deutschland). IngoRadtke hatte seit 2011 den Vorsitz im Aufsichtsorgan von "Aktion DeutschlandHilft" und hat sich in dieser Funktion vorausschauend für die Entwicklung desVereins engagiert. Im Vorstand folgt auf Bernd Pastors (Vorstandssprecher vonaction medeor) Edith Wallmeier (Abteilungsleiterin Bevölkerungsschutz desArbeiter-Samariter-Bundes). Bernd Pastors hat seit 2014 als Vorsitzender desGremiums die Entwicklung und Belange des Vereins erfolgreich mitgestaltet.Weitere Mitglieder der GremienDes Weiteren legten Rudolph Bindig (Vorsitzender von Help - Hilfe zurSelbsthilfe) und Norbert Massfeller (Finanzexperte) ihr Amt im besonderenAufsichtsorgan nieder. Neu gewählt wurden Ingrid Lebherz (Geschäftsführerin vonAWO International), Karin Settele (Geschäftsführerin von Help- Hilfe zurSelbsthilfe), Stefan Pleisnitzer (Leiter Stabstelle Grundsatzfragen von MalteserInternational) sowie Prof. Dr. Holger Reichmann (Wirtschaftsprüfer,Steuerberater und Partner der Audit & Assurance Deloitte GmbH), der als externesMitglied ebenfalls ehrenamtlich für die Belange des Vereins zur Verfügung steht.Mit der Wahl erneut bestätigt wurden Christoph Waffenschmidt(Vorstandsvorsitzender von World Vision Deutschland) und Harald Löhlein(Abteilungsleiter Internationale Kooperation, Flüchtlinge undMigrationssozialarbeit beim Paritätischen Gesamtverband).Im Vorstand legte neben Bernd Pastors auch Rudi Frick (Vorstand von AWOInternational) zum Ende dieses Jahres sein Amt nieder. Neu in den Vorstandgewählt wurden daher Stefan Ewers (Mitglied des Vorstands von CARE) und SidJohann Peruvemba (Programmdirektor und stellv. Generalsekretär von MalteserInternational). Carl A. Siebel (Unternehmer) wurde als Mitglied des Gremiumsbestätigt. Manuela Roßbach ist weiterhin als geschäftsführende Vorständinhauptamtlich tätig.Eine Übersicht aller Gremien finden Sie auch hier: http://ots.de/tfSvRCKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.: "Aktion Deutschland Hilft" ist das2001 gegründete Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großerKatastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten.Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zuoptimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der Bank fürSozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen(DZI) geprüfte und dem Deutschen Spendenrat angehörige Bündnis zu solidarischemHandeln und Helfen im Katastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50116/4461137OTS: Aktion Deutschland Hilft e.V.Original-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell