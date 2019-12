Aktion Deutschland Hilft: Spenden für Not- und Katastrophenhilfe bislang stabil / Ergebnisse im Bündnis deutscher Hilfsorganisationen liegen im Spendentrend* (FOTO)

Bonn (ots) - Bis November 2019 unterstützten Spenderinnen und Spender denZusammenschluss renommierter deutscher Hilfsorganisationen "Aktion DeutschlandHilft" mit insgesamt 27,8 Millionen* Euro Spenden für Menschen in Not. DieSpendeneinnahmen sind damit neun Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Diesesvorläufige Ergebnis des Bündnisses deutscher Hilfsorganisationen entspricht auchden gesamtdeutschen Trends, die der Deutsche Spendenrat und die GfK im Rahmender Studie "Trends und Prognosen" heute in Berlin vorgestellt haben.Für die Not- und Katastrophenhilfe von "Aktion Deutschland Hilft" hat dieGeneration 70plus mit 46 Prozent zwar einen großen Anteil an denGesamtspendeneinnahmen, die Altersgruppen zwischen 51 und 70 Jahren ist aber mit43 Prozent ebenso stark engagiert. Die Durchschnittsspende für dieHilfsorganisationen im Zusammenschluss liegt aktuell mit 81 Euro knapp unter demVorjahr. Mit durchschnittlich 108 Euro spenden vor allem Männer ab 71 Jahrenbesonders großzügig. Unternehmen und Privatpersonen, die größere Summen für dieNot- und Katastrophenhilfe spenden, haben nach wie vor eine hohe Relevanz fürdas Bündnis: Bis zu 30 Prozent der Gesamtspenden entfallen auf dieseUnterstützer."Wir bewerten das Spendenergebnis bis zum jetzigen Zeitpunkt als stabil. Wirwissen aber auch, dass weltweit 142 Millionen Kinder, Frauen und Männer aufhumanitäre Hilfe angewiesen sind. Unsere Bündnisorganisationen sind in vielenLändern dieser Erde tagtäglich im Einsatz, um Menschen nach Erdbeben, nachÜberschwemmungen, in Dürrezeiten, in Krisen- und Kriegssituationen humanitäreHilfe zuteilwerden zu lassen. Wir vertrauen auf die Großzügigkeit der deutschenBevölkerung in der Weihnachtszeit, die Menschen in Not nicht alleine lassen", soRoßbach.Die meisten Spenden in 2019 konnten für die Betroffenen des Zyklon Idai inMosambik gesammelt werden (13,5 Mio. Euro), gefolgt von den Spenden für dienicht enden wollende humanitäre Not im Jemen (1,4 Mio. Euro). Auch das Leid derFlüchtlinge im syrischen Bürgerkrieg bewegte die deutsche Bevölkerung in diesemJahr zum Spenden: Rund 1 Million Euro wurde gesammelt."Die deutsche Bevölkerung nimmt das Leid der Menschen, das durch die vielenhumanitären Notlagen in der Welt entsteht, weiterhin wahr. Und aktuell könnenwir bestätigen, dass die Deutschen sich auch in diesem Jahr aktiv für die Not-und Katastrophenhilfe engagieren", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführenderVorstand von "Aktion Deutschland Hilft".*Angaben vorbehaltlich Jahresabschluss 2019.Weitere Informationen entnehmen Sie auch gerne dem Factsheet "SpendentrendAktion Deutschland Hilft": https://io.aktion-deutschland-hilft.de/public/23e0ecEine Bildergalerie finden Sie hier: adh.ngo/krisen2019Pressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50116/4455937OTS: Aktion Deutschland Hilft e.V.Original-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell