Aktion Deutschland Hilft: Preisträger Journalistenpreis Humanitäre Hilfe steht fest / Sebastian Schneider in Berlin für humanitären Journalismus ausgezeichnet (FOTO)

Bonn/Berlin (ots) -Bei der Vergabe des Journalistenpreises Humanitäre Hilfe zeichnete"Aktion Deutschland Hilft" den Journalisten Sebastian Schneider fürhumanitären Journalismus aus: Die Jury bewertete seine Arbeit überGeflüchtete in Griechenland als beste digitale Story zu humanitärerHilfe. Mit dem Preis werden bereits zum zweiten Mal Journalistinnenund Journalisten geehrt, die neue Wege der Berichterstattung überhumanitäre Hilfe in internationalen Krisen finden."Sebastian Schneider bewegt sich nah am Geschehen, schreibtprofessionell und offen", begründet Juror Jörg Sadrozinski in seinerLaudatio die Juryentscheidung. "Ihm gelingt es mit seiner Reportage,dem Leser das Thema 'humanitäre Hilfe' nahe zu bringen und zudemonstrieren, was diese in Griechenland und anderswo auch mit uns zutun hat", sagt Sadrozinski weiter.Im Juni besuchte Schneider Camps und Hilfsprojekte derOrganisationen Help - Hilfe zur Selbsthilfe undArbeiter-Samariter-Bund. In seiner Reportage erzählt der jetzt36-jährige Journalist die Geschichte zweier Frauen, die mit ihrenKindern aus dem Irak und aus Afghanistan nach Griechenland geflüchtetsind. Damit überzeugte er nicht nur die Jury: Schneider ist ebenfallsGewinner des Publikumspreises 2018. Im Oktober und November konntedie deutsche Öffentlichkeit in einem Onlinevoting unter den sechseingereichten Wettbewerbsbeiträgen ihren Favoriten auswählen. Mitknapp 40 Prozent der über 500 Stimmen, kam Schneiders Reportage ausGriechenland auch beim Publikum am besten an."Bei der Flut an Nachrichten, die uns jeden Tag erreicht, ist esbesonders wichtig, nicht zu erstarren und sich stattdessen mutig anneuen medialen Formaten zu probieren", sagt Manuela Roßbach,geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft". Besonderslang anhaltende humanitäre Krisen wie in vielen Ländern Afrikas unddem Nahen Osten geraten in Gefahr, aus dem Blickpunkt zu schwinden."Doch manchmal sind Katastrophen auch ganz nah, wie die Geschehnissein Griechenland zeigen", so Roßbach. Ein Kampf gegen das Vergessensoll der Journalistenpreis deshalb sein - und eine Möglichkeit, dieSituation der Menschen durch neue Darstellungsformen aus einer neuenPerspektive zu zeigen.Journalisten zwischen 21 und 35 Jahren aus ganz Deutschlandfolgten im Oktober 2017 dem Aufruf von "Aktion Deutschland Hilft" zurBewerbung für den Journalistenpreis. Sechs Nominierte erhieltendaraufhin die Möglichkeit, Hilfsprojekte in der ganzen Welt zubesuchen. Ihre Recherchen führten die Journalisten in den Niger, denLibanon, nach Griechenland, Bangladesch, Nepal, Uganda und Kenia.Entstanden sind Fotos, Videos und Texte, die die Situation derMenschen vor Ort und auch dir Rolle der Hilfsorganisationenbeleuchten. Die Jurymitglieder bewerteten die Beiträge und wähltenletztendlich Sebastian Schneider zum Gewinner.Hier finden Sie alle sechs Nominierten, die Ziele derRecherchereisen und die beteiligten Hilfsorganisationen:- Adrian Breda (26) hat in Leipzig Journalistik studiert. SeinFaible: Neue Darstellungsformen und interaktiveDatenvisualisierungen. Mit action medeor und CARE war er inNepal, um den Wiederaufbau nach dem schweren Beben 2015 zudokumentieren.- Karsten Kaminski (28) ist freiberuflicher Journalist für Online,Radio und TV. Mit arche noVa, Habitat for Humanity und IslamicRelief war er im Libanon, wo heute noch immer 1,5 Millionensyrische Flüchtlinge leben.- Alexandra Rojkov (30) ist freie Journalistin und machte bereitsStation in Kairo, Paris oder Jerusalem. Sie reiste mit humedicaund der Welthungerhilfe und berichtet über die angespannteSituation im Grenzgebiet von Nigeria, dem Tschad und Niger.- Johanna Sagmeister (26) studiert aktuell an der DeutschenJournalistenschule. Station machte sie unter anderem bei SpiegelOnline und ZDF. Mit der Johanniter Auslandshilfe und MalteserInternational besuchte sie Flüchtlingslager in Kenia und Uganda.- Sebastian Schneider (36) ist freier Journalist und heute vorallem bei rbb|24 im Einsatz. Seine Recherchen führten ihn mitdem Arbeiter-Samariter-Bund und Help - Hilfe zur Selbsthilfe inFlüchtlingscamps nach Griechenland.- Thembi Wolf (28) ist freie Reporterin und Teil desJournalistinnenkollektivs Collectext.de. Mit dem DRK und WorldVision recherchierte sie die Situation der nach Bangladeschgeflohenen Rohingya.Der Journalistenpreis Humanitäre Hilfe wird bereits seit derersten Ausschreibung 2015 durch das Auswärtige Amt begleitet undfinanziell unterstützt. Die Canon Deutschland GmbH ist 2018 erstmalsPartner des Journalistenpreises Humanitäre Hilfe. Das Unternehmenstiftete den Sachpreis für den Erstplatzierten in Form einer EOS 6DMark II im Wert von 2.500 Euro und stellte den Reisestipendiatentechnisches Equipment zur Erstellung der multimedialen Beiträge zurVerfügung. Als Medienpartner begleitete ebenfalls erstmals bento, dasjunge Online-Portal der SPIEGEL ONLINE GmbH, den JournalistenpreisHumanitäre Hilfe.Weitere Infos finden Sie hier:www.aktion-deutschland-hilft.de/de/mediathek/journalistenpreis/Die Reportage von Sebastian Schneider "Am Rande der Hoffnung"finden Sie unter: http://amrandederhoffnung.tilda.ws/Filmischer Zusammenschnitt des Gewinnerbeitrages von SebastianSchneider: https://www.youtube.com/watch?v=PGgSoar6ycgKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren.