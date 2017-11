Aktienzeichnung für H&D Wireless beginnt heute

Stockholm (ots/PRNewswire) -- Investitionsmemorandum veröffentlichtDie Aktienzeichnung für den schwedischen Lieferanten von IoT- undCloud-Plattformlösungen H&D Wireless (http://www.hd-wireless.se/)beginnt heute, am 24. November, und läuft am 8. Dezember ab. Diesgeschieht im Rahmen der Bezugsrechtsemission in Höhe von 24 Mio. SEK,die vom Vorstand von H&D Wireless beschlossen wurde. H&D Wireless hatmit dem Antragsverfahren zur Notierung der Aktien des Unternehmens ander Nasdaq First North begonnen.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )Das Informationsmemorandum mit der Aufforderung zur Zeichnung vonAktien wurde heute veröffentlicht und kann hier eingesehen werden:http://www.hd-wireless.com/investors/calendar/H&D Wireless führt ab dem 24. November eine neue Aktienemissionmit Vorzug für die bestehenden Aktionäre durch, die dem Unternehmennach vollständiger Zeichnung 24 Mio. SEK zur Verfügung stellt. 14alte Aktien berechtigen zum Bezug von drei neuen Aktien zu einemPreis von acht schwedischen Kronen (8 SEK) je Aktie. Damit wird dasUnternehmen (vor Geld) mit 112 Mio. bewertet. H&D Wireless hatbereits Garantien und Zeichnungen in Höhe von 97 Prozent desAusgabebetrags erhalten. Nach der Veröffentlichung am Montag gingenzusätzliche 2,2 Mio. SEK an Zeichnungen ein. Zeichnungen können durchGöteborgs Corporate Finance http://www.gcf.se erfolgen oder direktüber diesen Online-Link (https://www.signrportal.se/portal/814/HitechDevelopmentWirelessSwedenHoldingAB).Die Emission versorgt das Unternehmen mit Kapital für weitereEntwicklungsprojekte im Geschäftsbereich Enterprise (industrielleRTLS- und IoT-Lösungen) und für das von der NASDAQ benötigteUmlaufvermögen zur Notierung der Aktien des Unternehmens. NachAbschluss der Emission beabsichtigt H&D Wireless, die Aktien desUnternehmens an der Nasdaq First North zu notieren. Das geplanteDatum hierfür liegt zwischen dem 18. und dem 22. Dezember.Im Informationsmemorandum werden vier Hauptgründe zur Investitionin H&D Wireless aufgeführt:- H&D Wireless schätzt die Größe des Marktes in der nordischen Regionauf 3-6 Mrd. SEK. Das Unternehmen strebt einen Marktanteil von20-30 % an. Die Bruttogewinnmarge wird je nach Geschäftsbereich undKundensegment auf 40-80 % geschätzt.- Das Management und der Vorstand verfügen über langjährige Erfahrungin der Entwicklung erfolgreicher Technologieunternehmen mitglobaler Präsenz.- Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt nun darauf, bedeutendenWirtschaftsakteuren eine Echtzeit-Überwachung der physischen Strömein ihren Produktions- und Distributionsströmen zu ermöglichen. Dankder bahnbrechenden Technologie von H&D Wireless können Kunden mithöheren Gewinnspannen und kürzeren Vorlaufzeiten rechnen.- Der Markt für IoT wird in den kommenden Jahren exponentiellwachsen; gleichzeitig wird der sich beschleunigende Waren- undDienstleistungsverkehr immer mehr Zulieferer erfordern. Mit denLösungen von H&D Wireless kann die Produktionsindustrie einedigitale Transformation erfahren, ihre Prozesse rationalisieren undsich an die zunehmende Änderungsrate anpassen."Meine allgemeine Einschätzung ist, dass H&D Wireless gutaufgestellt ist, um ernsthaft den Schritt von der Testinstallationzur Vermarktung zu wagen", sagte Pär Bergsten, CEO von H&D Wireless."Wir werden uns zunächst auf Schweden und die restlichen nordischenLänder konzentrieren und - wenn die Zeit reif ist - internationalexpandieren. Unsere Vision ist es, H&D Wireless als Marktführer fürdie Positionierung physischer Objekte in den Geschäftsprozessen vonUnternehmen in der nordischen Region zu etablieren. Unterstützenddabei sind unsere weltweit führende Positionierungstechnologie, einkommerzialisiertes Produkt (GEPS), ein bewährtes Geschäftsmodell mitersten Kunden, die sich bereits im kommerziellen Betrieb befinden,sowie eine optimierte Organisation."Weitere Informationen über H&D Wireless finden Sie auf der Websitedes Unternehmens für Anlegerbeziehungen(http://www.hd-wireless.com/investors/).H&D Wireless entwickelt und verkauft Module, Lösungen undDienstleistungen zur Verbindung, Positionierung und Überwachung vonGeräten, Werkzeugen, Inventar und Personen. Mit dieser Technologiekönnen Abläufe und Prozesse in einer Vielzahl von Bereichenanalysiert, automatisiert und optimiert werden. Das Kapital wirdhauptsächlich in der Geschäftseinheit Enterprise verwendet, und zwarfür die neue IIoT (Industrial IoT)-Lösung für kabellosesEchtzeit-Tracking (RTLS), die speziell für Produktionskunden zurUnterstützung ihrer Digitalisierung entwickelt wurde. Der Betriebbasiert auf der urheberrechtlich geschützten Cloud-basiertenIoT-Plattform "Griffin Enterprise Positioning System" (GEPS).Hilfreiche Links:Der Online-Link zur Zeichnung beim Firmenbankierhttps://www.signrportal.se/portal/814/HitechDevelopmentWirelessSwedenHoldingABGöteborgs Corporate Finance http://www.gcf.seÜber H&D Wireless (http://www.hd-wireless.se/index.php)H&D Wireless-Anlegerbeziehungen(http://www.hd-wireless.com/investors/)Über H&D Wireless - Neue Website startet heute(http://www.hd-wireless.com)Informationen zu H&D Wireless:H&D Wireless ist ein schwedischer Internet der Dinge-, Cloud- undPlattform-Systemanbieter. Seine IoT-Cloud-Plattform Griffin ist eineEnd-to-End-Systemlösung mit erstklassigen drahtlosen Modulen,Cloud-Diensten mit Analysefunktionen und künstlicher Intelligenzsowie Smartphone-Anwendungen für Heim- undUnternehmensautomatisierung. Seit 2016 bietet das Unternehmen dasGriffin Enterprise Positioning System (GEPS(TM)) als Cloud-Dienst fürdie Indoor-Positionierung physischer Objekte in Geschäftsprozessenan. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu Schwedenswachstumsstärksten und renommiertesten IoT-Unternehmen, das bislangüber 1.100.000 drahtlose Produkte für IoT M2M-Lösungen weltweitgeliefert hat.Pressekontakt:Carl LönnrothBankier: Göteborg Corporate FinanceMobil: +46 735-36 35 22E-Mail: cl@gcf.sePär BergstenCEOH&D WirelessTel.: +46-8-551 18 460E-Mail: investors@hd-wireless.se+46-708-274557par.bergsten@hd-wireless.seOriginal-Content von: H&D Wireless AB, übermittelt durch news aktuell