Aktientipps? SNP, Limes Schlosskliniken und SLM – Lukas Spang beantwortet Leserfragen zum Gastbeitrag!

Aktientipps? Vielleicht. Auf jeden Fall spannend. Ein Gastbeitrag von Lukas Spang über „seine Favoriten“ hat mittlerweile einen festen Platz auf unserer Seite. Sein aktueller Beitrag vom 15.01.2022 über seine Favoriten 2022: !Limes Schlosskliniken,SLM Solutions und SNP“ führte zu diversen Rückfragen unserer Leser, die Lukas Spang freundlicherweise beantwortet hat. Davor noch etwas zu Lukas Spang: Im Mai vergangenen Jahres startete der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund, der von Lukas Spang und der Tigris Capital GmbH beraten wird. Der Fonds fokussiert sich auf Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. Euro. Verfolgt wird ein sogenannter Value-Growth-Ansatz, sodass Firmen mit vielversprechenden Wachstumsperspektiven (strukturelles Wachstum, neue Produkte oder Technologien, Gesetzesinitiativen) gesucht werden, die profitabel arbeiten und weiteres Margenpotenzial aufweisen. Zudem wird auf eine hohe Cashflow-Stärke geachtet, insbesondere mit Blick auf den Free Cashflow.Ein geringer Investitionsbedarf in das operative Geschäft sollten daher einhergehen mit positiven Free Cashflows.

Letztlich wird auch auf die Effizienz mit dem eingesetzten Kapital geachtet, ausgedrückt in Form der Kapitalrendite.

Seit Fondsauflage konnte der Kurs der Seed-Tranche von 100,00 Euro zur Ausgabe auf aktuell 118,14 Euro ansteigen. Das Fondsvolumen liegt derzeit bei 17,9 Mio. Euro und damit deutlich höher als zu wikifolio Zeiten. Zurzeit enthält der Fonds 22 Werte und ist damit sehr fokussiert investiert. Auch zukünftig soll dies beibehalten werden. Zwar handelt es sich laut Herrn Spang nicht um einen Technologiefonds, wenngleich diesem Bereich aktuell rund 56% zuzuordnen sind. Herr Spang begründet diese Allokation stattdessen damit, dass die Firmen aus diesem Sektor seine Anforderungen vielfach am besten erfüllen und sich dadurch die Zusammensetzung ergibt. Dies könne sich aber auch wieder ändern. Die drei größten Positionen (absteiegnder Anteil) sind dabei momentan Allgeier, SNP sowie Limes Schlosskliniken.

nwm: Schön dass Sie sich die Zeit nehmen für die Fragen unserer Leser. Fangen wir an mit der Limes Schlosskliniken AG. Hierzu gab es einige Fragen: Ist nicht zu befürchten,das die grossen Klinikkonzerne dieses lukrative Segment für sich entdecken und Limes “die Butter vom Brot nehmen”?

Lukas Spang: Grundsätzlich ist Wettbewerb immer möglich und ein Thema. Jedoch agiert Limes Schlosskliniken aktuell noch in einer ziemlichen Nische, da der Anteil der Privatversicherten in Deutschland lediglich bei knapp 11% liegt. Als spezialisierter Anbieter kann Limes Schlosskliniken zudem viel besser und gezielter auf die Bedürfnisse der Patienten eingehen, ohne ein Gefühl des „Massenbetrieb“ zu erzeugen.

Wie stark ist die Aktie in Ihrem Fonds vertreten? Haben Sie keine Bedenken wegen der Liquidität des Handels?

Lukas Spang: Aktuell ist die Aktie mit6,0 % im Fonds gewichtet. Natürlich ist die Liquidität der Aktie ein Thema, das es in der Allokation zu berücksichtigen gilt. Mit steigender Marktkapitalisierung wird aber auch das Volumen steigen, sodass ich aufgrund des gleichzeitig bestehenden Potenzials keine Bedenken habe.

Bedroht nicht Fachkräftemangel das Konzept der Limes Schlosskliniken und könnte so schnell an Grenzen stossen?

Lukas Spang: Der Fachkräftemangel ist sicher immer ein Thema, auf das geachtet werden muss. Auch in anderen Branchen. Die Limes Schlosskliniken hat aber auch aufgrund des Status als Privatklinik die Möglichkeit, Gehälter über dem Branchendurchschnitt zu bezahlen. Zudem werden die Kliniken sukzessive aufgebaut und ermöglichen daher einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf.

Haben Sie Gespräche mit dem Management geführt? Wie sind Sie überhaupt auf diesen relative kleinen Wert aufmerksam geworden?

Lukas Spang: Ja bereits mehrfach. Das erste Meeting hatte ich im Mai 2019. Dann habe ich im vergangenen Jahr auf der Oddo Konferenz zu Jahresbeginn Herr Dr. Frank erneut präsentieren sehen und im Nachgang mehrere persönliche Gespräche mit ihm gehabt.

Frage von uns dazu: Vielleicht können Sie generell etwas zum Auswahlprozess von Aktien sagen. Wieviel Aktien beobachten Sie, nach welchen Kriterien haben Sie diese ausgewählt? Gibt es K.O.-Kriterien?

Lukas Spang: Grundsätzlich sind die folgenden Faktoren wichtig bei der Aktienauswahl

Das Unternehmen muss über eine Wachstumstory verfügen – beispielsweise durch strukturelles Wachstum, neue Produkte oder Technologien oder beispielsweise gesetzliche Vorgaben, von denen die Gesellschaft profitiert Das Unternehmen sollte grundsätzlich profitabel arbeiten und über ein entsprechendes Margenpotenzial verfügen Ich bevorzuge Asset-Light-Geschäftsmodelle, d.h. Firmen, die nur wenig in ihr operatives Geschäft investieren müssen und in der Folge positive Free Cashflows erzielen können. Dadurch sollten die Unternehmen auch zweistellige Kapitalrenditen erzielen, die wiederum ein Indiz für die Effizienz des Unternehmens in Bezug auf das eingesetzte Kapital sind.

Und jetzt zu SNP. Da gab es ja einen neuen Jahrestiefststand kurz nach Ihrem Beitrag. Bleiben Sie bei Ihrer Einschätzung für den Wert?

Lukas Spang: Auch wenn die jüngsten vorläufigen Zahlen leider unterhalb der Prognose lagen, bleibe ich bei meiner positiven Einschätzung. Der Auftragseingang war überzeugend und der Ausblick klingt grundsätzlich positiv. Es bleibt aber wie ich zuletzt geschrieben hatte – der Vorstand muss liefern.

Konnten Sie Gründe festmachen für diese Kursverluste? Haben Sie nachgekauft?

Lukas Spang: Das Unternehmen hatte seine Jahresprognose im Rahmen der Q3-Zahlen an das untere Ende der erst nach dem zweiten Quartal neu veröffentlichen Prognose angepasst. Wieder einmal. Das hat das Sentiment belastet. Aufgrund der bereits hohen Gewichtung im Fonds wurde bis dato nicht nachgekauft.

Zeitgleich mit der Veröffentlichung Ihres Artikels lieferte SNP vorläufige Zahlen für 2021. Gab es für Sie dabei Überraschungen? Was gefiel Ihnen, was weniger?

Lukas Spang: Leider hat SNP wiederholt seine Prognose nicht erreichen können. Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis lag die Gesellschaft unterhalb der Planungen. Grund dafür seien unter anderem Verschiebungen in das neue Geschäftsjahr gewesen. Der Auftragseingang hingegen fiel positiv aus. Hier konnte im vierten Quartal ein deutlicher Anstieg von 35% gegenüber dem Vorjahresquartal erzielt werden und bildet damit eine gute Basis für die kommenden Quartale.

Auf welchen Zeitraum ist Ihr Anlagehorizont bei der SNP Aktie ausgerichtet? Arbeiten Sie hierbei mit festen Stop-Kursen?

Lukas Spang: Grundsätzlich arbeite ich nicht mit festen Stop-Kursen. Das ist immer eine Einzelfallbetrachtung. Der Anlagehorizont bei der SNP Aktie ist mittelfristiger Natur. Die Umstellung von SAP R/3 auf S/4 dürfte sich bis mindestens 2027 hinziehen, sodass für die Heidelberger in den kommenden Jahren reichlich Geschäft abfallen sollte.

Die SLM Solutions ist vielen Lesern aus der Vergangenheit – Stichwort General Electric – gut bekannt. Sehen Sie die Aktie eher als potentielles Übernahmeziel oder als Technologiewette?

Lukas Spang: Für mich ist die Aktie zunächst eine Technologiewette. Darauf, dass die additive Metallverarbeitung in den kommenden Jahren eine deutlich steigende Verwendung findet. Davon sollte SLM mit der neuen Maschine NXG XII 600 deutlich profitieren können. Wenn sich die Gesellschaft bei entsprechendem Geschäftserfolg zum Übernahmeziel entwickeln sollte, wäre dies das i-Tüpfelchen.

Oder halten Sie auch ein Delisting für möglich oder passend zur Strategie des Elliot-Fonds? Würde dann wahrscheinlich einen Aufschlag im Rahmen eines Angebots geben, oder?

Lukas Spang: Auszuschließen ist das nicht. Allerdings ist dies aus meiner Sicht eher im Falle einer Übernahme durch eine dritte Partei zu erwarten. Eine Übernahme durch Elliot erachte ich als nicht realistisch.

Ist das Engagement von Elliot eher negativ zu sehen? Könnte Singer nicht einfach die Lust an dem Investment verlieren und damit Druck auf den Aktienkurs ausüben?

Lukas Spang: Letzteres halte ich für wenig wahrscheinlich. Erst jüngst wurde eine Prolongation der Anleihe, bei der er investiert ist, beschlossen. Zudem stellt er weitere 30 Mio. € über eine Wandelanleihe zur Verfügung. Er unterstützt die Gesellschaft also weiterhin in ihrer Strategie. Demnach sehe ich sein Engagement insgesamt positiv.

Haben Sie sich Wettbewerber von SLM angesehen? Haben Sie in diesem Zusammenhang auch Fachleute bezüglich Technologie und Innovationswert der SLM-Drucker gefragt?

Lukas Spang: Ich habe mich zunächst primär mit den Produkten, insb. der neuen Maschinengeneration NXG XII 600 sowie dem Gesamtmarkt beschäftigt. Zudem habe ich mir mit Velo3D einen Wettbewerber angeschaut, der noch deutlich ambitioniertere Wachstumsziele als SLM hat.

Gefährdet die aufkommende Zinsdiskussion die Perspektiven für Werte wie SLM, die noch auf Geld angewiesen sind, bevor sie ihren Breakeven erreichen?

Lukas Spang: Grundsätzlich hat sich zuletzt gezeigt, dass Technologiewerte eher auf der Verliererseite zu finden waren. Das sind aber Themen, mit denen ich mich generell wenig beschäftige. Für mich muss die operative Entwicklung und die dazugehörige Bewertung stimmen. SLM hat erst jüngst die Finanzierung überarbeitet und gesichert. Von daher sehe ich kurzfristig zumindest keinen negativen Effekt für SLM.

Wie hat denn ihr Fonds auf die Kurseinbrüche der letzten Wochen reagiert? Haben Sie die Kursrückschläge für Zukäufe genutzt?

Lukas Spang: Da sich der Fonds noch im ersten Jahr nach Auflage befindet, kann zur Performance des Fonds keine Aussage getroffen werden. Dennoch konnte sich dieser dem negativen Sentiment bei Small & Micro Caps nicht entziehen.

Sichern Sie eigentlich Positionen auch mit Derivaten ab?

Lukas Spang: Grundsätzlich besteht diese Möglichkeit. Aktuell wird davon aber kein Gebrauch gemacht.

Wo sehen Sie die Märkte Ende 2022? Und welchen Einfluss hat die generelle Marktentwicklung auf Ihre Strategie?

Lukas Spang: Das ist der berüchtigte Blick in die Glaskugel. Grundsätzlich sprechen meines Erachtens die Rahmenbedingungen weiterhin für Aktien. Gerade durch die erhöhte Inflation bei noch niedrigen Zinsen spricht für Anlageklassen wie die Aktie, die noch höhere Renditen ermöglicht. Zudem zeigt sich, dass mit aktivem Stockpicking im Small & Micro Cap Bereich auch alpha gegenüber dem Gesamtmarkt erzielt werden kann und das ist natürlich auch in diesem Jahr mein Ziel.

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für die Fragen unserer Leser genommen haben!

Hinweis: Die Aktien von Limes Schlosskliniken, SLM Solutions und SNP befinden sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund. Der vorliegende Beitrag beabsichtigt keine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen der besprochen Finanzinstrumente; er ist rein akademischer Natur.

Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Performance. Geschäfte mit Finanzinstrumenten sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Lukas Spang | Geschäftsführer der Tigris Capital GmbH

Lukas Spang beschäftigt sich bereits seit seiner Jugend mit dem Thema Börse und Aktien. Er war er im Aktienresearch bei der GBC AG in Augsburg sowie dem Bankhaus Lampe in Düsseldorf tätig und konnte sich im Rahmen dessen wichtige Kenntnisse zur Unternehmensbewertung aneignen. Seit September 2013 ist er auf der Social Trading Plattform wikifolio unter dem Namen „Junolyst“ aktiv und verwaltete dort bis Ende April 2021 das wikifolio „Chancen suchen und finden“ mit Fokus auf Small & Micro Caps aus dem deutschsprachigen Raum sowie derzeit noch das wikifolio „Top Pics of the Year“ . In den vergangenen Jahren konnte er sich so ein umfangreiches Wissen und breites Netzwerk in diesem Marktsegment aufbauen. Seit Mai 2021 ist er als Geschäftsführer der von ihm gegründeten Tigris Capital GmbH in der Funktion des Fondsberaters für den „Tigris Small & Micro Cap Growth Fund“ tätig, der von der Gesellschaft initiiert wurde.

Kurzinfo Tigris Capital GmbH

Die Tigris Capital GmbH mit Sitz in München ist auf Dienstleistungen als vertraglich gebundener Vermittler für Fonds-Advisory spezialisiert, die sich auf den Nischenmarkt deutschsprachige Nebenwerte fokussiert. Die Gesellschaft wurde 2020 von Lukas Spang gegründet, der zugleich Geschäftsführer ist. Im Mai 2021 wurde mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund der erste Fonds initiiert, der eine Strategie ähnlich dem wikifolio „Chancen suchen und finden“ fortführt. Lukas Spang verfügt hierdurch über Erfahrungen im Small & Micro Cap-Kapitalmarktumfeld sowie über ein Netzwerk in diesem Marktsegment.

Die Tigris Capital GmbH ist im Rahmen der Anlageberatung und der Anlagevermittlung gem. § 2 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 WpIG ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH tätig.