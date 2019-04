Aktiensplits: Was alle Investoren wissen müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

Unternehmen splitten ihre Aktien aus verschiedenen Gründen und auf unterschiedliche Weise. Hier erfährst du, was du über die drei Haupttypen von Aktiensplits wissen musst, wie der Prozess funktioniert, warum er ein positiver oder negativer Wachstumstreiber für den Marktwert eines Unternehmens sein kann und andere wichtige Details.

Was ist ein Aktiensplit?

Ein Aktiensplit liegt vor, wenn ein Unternehmen die Aktienzahl erhöht oder verringert, ohne seinen Gesamtwert zu verändern. Wenn ein Unternehmen beispielsweise die Aktienzahl verdoppelt, indem es den Anlegern für jede Aktie, die sie besitzen, eine zusätzliche Aktie gibt, besitzt anschließend jeder Aktionär doppelt so viele Aktien – aber der Gesamtwert aller ausstehenden Aktien ändert sich nicht, da kein zusätzliches Kapital in das Unternehmen eingezahlt wurde.

Was ist die gebräuchlichste Art des Aktiensplits?

Die gebräuchlichste Form des Aktiensplits ist ein Forward-Split, d.h. wenn ein Unternehmen seine Aktienzahl durch die Ausgabe neuer Aktien an bestehende Investoren erhöht. Zum Beispiel würde ein 3:1-Forward-Split bedeuten, dass du danach 30 Aktien besitzen würdest, wenn du vor dem Split 10 Aktien des Unternehmens XYZ besaßest. Der Gesamtwert der Investition würde sich jedoch nicht ändern (zumindest in der Theorie). Ein Forward-Split führt also zu mehr ausstehenden Aktien, aber zu einem niedrigeren Kurs pro Aktie, ohne dass der gesamte Marktwert an Wert gewinnt oder verliert.

Eine kurze Illustration: Angenommen, du hast vor einem 3:1-Split 20 Aktien einer 30-Dollar-Aktie. Unmittelbar nach Inkrafttreten des Splits besitzt du 60 Aktien einer 10-Dollar-Aktie. Wie du siehst, ist der Gesamtwert deiner Beteiligung in beiden Fällen gleich.

Das häufigste Aktiensplit-Verhältnis ist 2:1 (Verdoppelung der Anzahl der Aktien und Halbierung des Preises), aber auch die Verhältnisse 3:2 und 3:1 sind üblich. Allerdings können Unternehmen in der Regel jede Splitrate verwenden, die zu der gewünschten Kursanpassung führt. Apple (WKN:865985) entschied beispielsweise vor einigen Jahren für einen 7:1-Split.

Was ist eine Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split)?

Es gibt eine andere Art von Aktiensplit, den so genannten Reverse Split, der umgekehrt funktioniert. Aktien im Besitz bestehender Investoren werden durch eine proportional geringere Anzahl von Aktien ersetzt. So würde beispielsweise ein 1:3-Reverse Split alle drei Aktien, die sich im Besitz der Investoren eines Unternehmens befinden, durch eine einzige Aktie ersetzt. Mit anderen Worten, wenn du 30 Aktien einer Gesellschaft besaßest, bevor ein solcher Reverse Split in Kraft trat, besitzt du danach 10 Aktien.

Wie bei einem Forward-Split ändert ein Reverse-Split weder den Marktwert noch (theoretisch) den Wert der Beteiligungen der einzelnen Investoren. Wenn eine Aktie vor einem 1:3-Reverse-Split mit 10 US-Dollar pro Aktie gehandelt wurde, sollte sie unmittelbar danach mit 30 US-Dollar gehandelt werden.

Ich sage „theoretisch“, weil eine Aktienzusammenlegung in der Regel aus einem negativen Grund erfolgt und daher die Investoren beunruhigen kann, was den Aktienkurs nach unten zieht. Daher verlangen beispielsweise große Börsen wie die New York Stock Exchange in der Regel einen Aktienkurs von über 1 US-Dollar, um eine Notierung zu ermöglichen. Wenn sich eine Aktie also schlecht entwickelt hat und deutlich unter einem US-Dollar gehandelt wird, könnte ein Reverse Split den Aktienkurs auf ein akzeptables Niveau bringen. In solchen Situationen kann ein Reverse Split als Verzicht des Unternehmens wahrgenommen werden, den Aktienkurs natürlich durch seine Geschäftstätigkeit zu erhöhen.

Wie entstehen durch Aktiensplits neue Aktienklassen?

Eine besondere Situation bei Aktiensplits ist, wenn ein Unternehmen mit einem Split eine völlig neue Aktiengattung schafft.

Ein gutes Beispiel dafür ist Alphabet (WKN:A14Y6H) (WKN:A14Y6F), das 2012 eine solche Aufteilung umgesetzt hat. Das Unternehmen, das damals noch unter dem Namen Google bekannt war, beschloss, eine nicht stimmberechtigte Aktiengattung namens Klasse C zu schaffen und je eine dieser neuen Aktien für jede Aktie der bestehenden Klasse A (Aktien im Besitz der Öffentlichkeit) oder Klasse B (Aktien mit mehr Stimmrecht im Besitz von Insidern) auszugeben. Der Gedanke hinter dem Split war im Wesentlichen, sicherzustellen, dass die Top-Führungskräfte die Mehrheit der Stimmrechte behalten – und die Aktie nicht für alltägliche Investoren erschwinglicher zu machen.

Das Immobilienunternehmen Zillow (WKN:A14XZY) unternahm 2015 einen ähnlichen Schritt und schuf neben seinen bestehenden A- und B-Aktien, die eine ähnliche Stimmrechtsstruktur wie die Aktien von Alphabet aufweisen, eine stimmrechtslose Klasse C. Das war praktisch ein 3:1-Split, da die Anleger zwei der neuen Aktien für jede bestehende A- oder B-Aktie erhielten, die sie besaßen. Zillow sagte, dass die neuen Aktien für Übernahmen und die Vergütung der Führungskräfte verwendet werden sollten.

Was ist bei einem Aktiensplit zu erwarten?

Es gibt drei wichtige Daten, die Investoren kennen müssen, wenn es um Aktiensplits geht. Sie sind (in chronologischer Reihenfolge):

Das Datum der Bekanntmachung: Zunächst gibt das Unternehmen die Pläne für den Split sowie die relevanten Details, die die Investoren wissen müssen, öffentlich bekannt. Diese Informationen beinhalten im Allgemeinen das Split-Verhältnis und den Zeitpunkt, zu dem der Split geschehen wird, einschließlich der Daten, die ich in den nächsten beiden Stichpunkten beschreibe. Darüber hinaus sprechen Unternehmen oft über ihre Motivation für den Split, insbesondere wenn es um die Unternehmensgesundheit oder -struktur geht, was üblicherweise bei einem Reverse Split oder der Gründung einer neuen Aktienklasse der Fall ist.

Zunächst gibt das Unternehmen die Pläne für den Split sowie die relevanten Details, die die Investoren wissen müssen, öffentlich bekannt. Diese Informationen beinhalten im Allgemeinen das Split-Verhältnis und den Zeitpunkt, zu dem der Split geschehen wird, einschließlich der Daten, die ich in den nächsten beiden Stichpunkten beschreibe. Darüber hinaus sprechen Unternehmen oft über ihre Motivation für den Split, insbesondere wenn es um die Unternehmensgesundheit oder -struktur geht, was üblicherweise bei einem Reverse Split oder der Gründung einer neuen Aktienklasse der Fall ist. Der Stichtag: Dies ist ein wichtiges Datum, wenn es um die Buchhaltung geht, aber es ist nicht sehr wichtig für die Investoren. Der Stichtag ist der Tag, an dem bestehende Aktionäre die Aktien besitzen müssen, um Anspruch auf neue Aktien zu haben, die durch einen Aktiensplit geschaffen werden. Einfach ausgedrückt, wenn du nach dem Stichtag kaufst, aber bevor der Split wirksam ist, hast du das Recht, neue Aktien zu erhalten, wenn der Split in Kraft tritt (ich werde das kurz erläutern).

Dies ist ein wichtiges Datum, wenn es um die Buchhaltung geht, aber es ist nicht sehr wichtig für die Investoren. Der Stichtag ist der Tag, an dem bestehende Aktionäre die Aktien besitzen müssen, um Anspruch auf neue Aktien zu haben, die durch einen Aktiensplit geschaffen werden. Einfach ausgedrückt, wenn du nach dem Stichtag kaufst, aber bevor der Split wirksam ist, hast du das Recht, neue Aktien zu erhalten, wenn der Split in Kraft tritt (ich werde das kurz erläutern). Das Inkrafttreten: Das Datum, an dem die neuen Aktien auf den Depots der Anleger erscheinen und die Aktie splitbereinigt gehandelt wird.

Im Folgenden erfährst du mehr darüber, was in der Praxis zu erwarten ist. Zwischen dem Datum der Bekanntmachung und dem Handelsschluss am Tag vor dem Inkrafttreten ist alles wie gewohnt. Die Aktie wird weiterhin wie vor der Ankündigung gehandelt. Irgendwann zwischen dem Handelsschluss am Tag vor dem Stichtag und der Marktöffnung am Stichtag erscheinen die Auswirkungen des Splits in deinem Depot.

Am Morgen des Inkrafttretens eines Aktiensplits erscheint die erhöhte Anzahl der Aktien auf deinem Konto und der Aktienkurs sollte entsprechend angepasst sein. Im Falle eines Reverse Splits ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Aktien auf deinem Konto verringert und der Aktienkurs steigt. Im Falle der Schaffung einer neuen Aktiengattung ist dies das Datum, an dem du zwei Aktienpositionen in deinem Brokerage-Konto siehst, anstatt nur eine.

Warum teilen Unternehmen deine Aktien auf?

Der häufigste Grund, warum ein Unternehmen die Aktien aufteilt, ist die Absicht, die Aktien für Investoren billiger zu machen. Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) ist ein Lehrbuchbeispiel für einen solchen Aktiensplit. Bis 1996 waren die ursprünglichen Aktien (heute als A-Aktien bezeichnet) für den durchschnittlichen Anleger zu teuer geworden. Um zu verhindern, dass räuberische Anlagevehikel geschaffen wurden, damit die Öffentlichkeit in Berkshire investieren konnte, beschloss CEO Warren Buffett, eine weitere Aktiengattung zu schaffen, indem er die Originalaktie 30:1 aufteilte. Seitdem hat sich die B-Klasse-Aktie von Berkshire wieder zu einem Verhältnis von 50 zu 1 aufgeteilt, so dass diese Aktien nun 1/1.500stel jeder A-Klasse-Aktie darstellen.

Auch hier war die Hauptmotivation, die Aktie bezahlbar zu halten. Die meisten Kleinanleger können sich den Preis von rund 300.000 US-Dollar für eine A-Aktie von Berkshire Hathaway nicht leisten. Die 200-US-Dollar-Aktien der Klasse B sind jedoch leicht zugänglich.

Einige Unternehmen haben ihre Aktien im Laufe der Zeit immer wieder gesplittet, um einen wünschenswerten Aktienkurs zu halten. Starbucks (WKN:884437) ist ein gutes Beispiel. Von 1993 bis 2015 hat das Unternehmen seine Aktien sechs Mal gesplittet, jedes Mal im Verhältnis 1:2. Das bedeutet, dass Sie, wenn du vor dem 30. September 1993 (dem ersten Split), Aktien von Starbucks besessen hättest, du heute 64mal mehr davon hättest.

Schaffen Aktiensplits Mehrwert?

Ich habe es ein paar Mal angesprochen, aber ein letztes Mal, um ganz klar zu sein: Ein Aktiensplit hat keinen Einfluss auf den Gesamtwert der Investition.

Zum Beispiel solltest du bei einem 5:1-Split einer 200-US-Dollar-Aktie am Ende fünf 40-US-Dollar-Aktien für jede 200-US-Dollar-Aktie erhalten. Bei einem 1:100-Reverse-Split erhältst du am Ende eine 100-Dollar-Aktie, die 100 1-Dollar-Aktien ersetzen. Der Aktiensplit selbst hat absolut keinen Einfluss auf den Gesamtwert.

Allerdings können die Umstände, die den Split umgeben, eine Aktie sicherlich nach oben oder unten bewegen.

Wenn ein Unternehmen beispielsweise beschließt, einen Forward-Aktiensplit durchzuführen, um Aktien bezahlbarer zu machen, kann das ein positiver Wachstumstreiber sein. Er öffnet die Aktie für eine völlig neue Teilgruppe der Anleger, die sich bisher vielleicht nicht einmal eine einzige Aktie leisten konnte. Dies kann zu einem Nachfrageanstieg führen, der die Aktie nach oben treibt.

Alternativ wird ein Reverse Split von Investoren fast immer als negativ empfunden, da er in der Regel ein Signal dafür ist, dass es Probleme im Unternehmen gibt. Daher führte beispielsweise der Mehrheitseigentümer von MoviePass, Helios and Matheson Analytics (WKN:A2NB3Y) im Jahr 2018 einen 1:250-Reverse-Split durch, der die Aktie auf ein börsenfähiges Niveau bringen sollte. Das tat er … für eine kurze Zeit. Die Aktien fielen prompt wieder in den Penny-Aktienbereich zurück, da die Investoren erkannten, wie stark ihre Aktien verwässert werden konnten, als das Unternehmen neue Aktien zur Kapitalbeschaffung ausgab.

Wenn ein Aktiensplit zur Erstellung einer neuen Aktienklasse durchgeführt wird, kann das in beide Richtungen gehen. Der Schritt von Alphabet wurde weitgehend als egoistischer und unfairer Weg für die Führungskräfte angesehen, um die absolute Macht zu behalten, und wurde von den Investoren negativ bewertet. Hier ein Blick auf den Kurs der Aktie in den Tagen nach der Bekanntgabe am 12. April 2012.





Fallstudie mit Forward Split: Apples Aktiensplit 2014

Als Apple am 23. April 2014 seinen Aktiensplit bekannt gab, stand in der Pressemitteilung Folgendes: „Jeder Apple-Aktionär, der am 2. Juni 2014 zum Börsenschluss als Aktionär registriert ist, erhält sechs zusätzliche Aktien für jede am Stichtag gehaltene Aktie, und der Handel wird am 9. Juni 2014 splitbereinigt aufgenommen.“

Was das bedeutet: Der Einfachheit halber werde ich runde Zahlen anstelle der aktuellen Aktienkurse von Apple verwenden.

Nehmen wir an, dass Apple bei Börsenschluss am 8. Juni, dem Tag vor Inkrafttreten des Splits, mit 700 US-Dollar pro Aktie gehandelt hatte. Für die Investoren, die bereits Apple-Aktien besaßen und mindestens bis zum 9. Juni hielten, war der Prozess ziemlich einfach. Für jede Aktie von Apple, die sie am 8. Juni auf ihrem Brokerage-Konto hatten, die 700 US-Dollar wert war, erschienen sechs weitere Aktien von Apple auf ihrem Brokerage-Konto, bevor der Handel am 9. Juni wieder aufgenommen wurde. Jede der sieben Aktien hatte unmittelbar nach Inkrafttreten des Splits einen Wert von 100 US-Dollar.

Nehmen wir an, dass jemand am 4. Juni 2014 eine Aktie von Apple gekauft hat – nach dem Stichtag, aber vor dem Tag des Splits. In diesem Fall würden die neuen Aktien technisch an den Vorbesitzer dieser Aktie gehen. Da der Verkauf aber vor dem Inkrafttreten des Split stattgefunden hat, würden diese neuen Aktien (durch die Vermittlung) an den Investor übertragen, der die Aktien gekauft hat.

Kurz gesagt, jeder, der vor dem 9. Juni 2014, dem Stichtag des 7:1-Splits, Apple-Aktien gekauft hat, hätte sechs neue Aktien erhalten.

Fallstudie mit Reverse Split: Helios und Matheson Analyse

Ich habe kurz Helios und Matheson Analytics erwähnt. Hier werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie der Reverse Split des berüchtigten MoviePass-Besitzers funktioniert.

Im Gegensatz zu den meisten Forward-Aktiensplits, die gründlich geplant sind, haben Helios und Matheson schnell gehandelt, um eine Krise zu verhindern. Die Gesellschaft hat am 23. Juli 2018 eine außerordentliche Hauptversammlung abgehalten, auf der Aktionäre einer einmaligen Aktienzusammenlegung zugestimmt haben.

Bereits am nächsten Tag, am 24. Juli 2018, kündigte das Unternehmen einen Reverse Split im Verhältnis 1:250 an, der am selben Tag um 16:01 Uhr EDT in Kraft treten sollte. Am Mittwoch, den 25. Juli, nahm die Aktie den Handel auf splitbereinigter Basis auf.

Warum so eilig? Die drastische Verringerung der Anzahl der ausstehenden Aktien ermöglichte es der Gesellschaft, neue Aktien zu einem höheren Preis auszugeben, um Kapital zu beschaffen.

Zu sagen, dass die Anleger von dem Plan nicht begeistert waren, wäre eine Untertreibung. Der Split hatte zunächst den gewünschten Effekt, so dass die Aktien am 25. Juli auf ein Nicht-Penny-Aktieniveau stiegen. Allerdings drängten Verkäufer auf den Markt, und die Aktie sank schnell auf ein noch niedrigeres Niveau als vor Inkrafttreten des Splits. Am 25. März 2019 wurde die Aktie für etwas mehr als einen Penny pro Aktie gehandelt.





Fallstudie zur neuen Aktienklasse: Zillow

Das Immobilienunternehmen Zillow hat am 21. Juli 2015 einen Aktiensplit im Verhältnis 1:3 angekündigt. Das war jedoch kein Standard-Forward-Split — das Unternehmen schuf eine neue Aktiengattung.

An jeden bestehenden Anleger der Klasse A oder Klasse B sollten zwei der neu geschaffenen Klasse-C-Aktien ausgegeben werden. Diese Aktien entsprachen dem gleichen Kapital wie die anderen Klassen, hatten aber kein Stimmrecht.

Die Begründung für die Ausgabe einer Klasse ohne Stimmrecht lautete, dem Unternehmen Flexibilität bei zukünftigen Entscheidungen wie der Ausgabe von Aktienoptionen an Mitarbeiter und Übernahmen zu geben. Die neuen Aktien könnten zur Ausgabe neuer Stammaktien verwendet werden, ohne die Stimmrechte der bestehenden Aktionäre zu verwässern. In den folgenden Wochen zeigten die Aktionäre auch ihren Unmut und schickten den Kurs auf Talfahrt.





Unterm Strich

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Aktiensplit den Gesamtmarktwert eines Unternehmens an sich nicht beeinflusst. Vielmehr handelt es sich lediglich um eine Änderung der Aktienzahl oder der Struktur der Aktien eines Unternehmens. Dennoch können die Umstände des Aktiensplits sowie der splitbereinigte Aktienkurs sicherlich ein positiver oder negativer Wachstumstreiber sein.

Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 27.03.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien), Apple, Berkshire Hathaway (B-Aktien), Starbucks, Zillow Group (A-Aktien) und Zillow Group (C-Aktien). The Motley Fool hat folgende Optionen: Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple und Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple.

