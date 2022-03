Vor dem Aktiensplit: 3 Gründe für den Kauf von Amazon-Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

In 3 Sätzen

Aktiensplits lösten im Jahr 2020 riesige Anstiege bei Tesla- und Apple-Aktien aus.

Amazon Web Services ist ein wichtiger Teil von Amazon.

Die Aktienbewertung hat einen Punkt erreicht wie seit zwei Jahren nicht mehr.

Der Aktienkurs von Amazon (WKN: 906866) befindet sich seit einiger Zeit auf einem hohen Niveau. Zuletzt lag er 2015 unter 500 US-Dollar pro Aktie, was ihn für viele Anleger unerreichbar macht. The Motley Fool empfiehlt, 25 Aktien in einem diversifizierten Portfolio zu haben, was bei gleichmäßiger Aufteilung einer Gewichtung von 4 % für jede Aktie innerhalb des Portfolios entspricht. Folgt man dieser Logik, müsste das Portfolio bei einem aktuellen Amazon-Aktienkurs von 2.900 US-Dollar einen Wert von 72.500 US-Dollar haben, damit die Anleger nur eine einzige Aktie dieses Unternehmens besitzen.

Da der Vorstand von Amazon einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 angekündigt hat, wird der Preis ab dem 6. Juni auf 145 US-Dollar pro Aktie fallen. Jetzt können mehr Anleger die Aktie kaufen, ohne sich verschulden zu müssen oder das Depot falsch zu gewichten. Außerdem ist der Dow-Jones-Index kursgewichtet, d. h. die Unternehmen werden danach gewichtet, wie teuer ihre Aktien sind. Ein Aktienkurs von 2.900 US-Dollar würde das Gleichgewicht im Index zerstören, aber 145 US-Dollar wären ein normaler Wert. Ich weiß zwar nicht, ob Amazon in diese Gruppe von 30 Unternehmen aufgenommen werden wird, aber der Aktiensplit ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Obwohl Aktiensplits meist nur kosmetischer Natur sind, haben sie bei einigen wenigen Unternehmen eine Hausse ausgelöst. Etwa bei Tesla und Apple. Beide Unternehmen kündigten im Jahr 2020 Aktiensplits an und verzeichneten nach ihrer Ankündigung eine enorme Rendite, wie in der Grafik zu sehen ist.





Obwohl ich nicht mit einem so massiven Anstieg wie bei diesen beiden Aktien rechne, ist die Aktie von Amazon nach der Ankündigung um 5 % gestiegen. Dennoch gibt es drei bessere Gründe, die Aktie zu besitzen, als den bevorstehenden Split.

1. Amazon Web Services

Die am schnellsten wachsende Abteilung von Amazon, Amazon Web Services (AWS), betreibt die Cloud-Infrastruktur für Tausende von Unternehmen. Das Unternehmen ist Marktführer und hält einen Marktanteil von 32 % gegenüber dem zweitplatzierten Microsoft Azure (21 %). Im Jahr 2021 wuchs der AWS-Umsatz um 37 % auf 62,2 Mrd. US-Dollar. Darüber hinaus war es das mit Abstand profitabelste Segment innerhalb von Amazon.

Operative Marge nach Segment Retail Nordamerika Retail International AWS 2,6 % (0,7 %) 29,8 %

AWS trägt fast zur gesamten Rentabilität von Amazon bei und erwirtschaftet mehr als dreimal so viel Betriebsergebnis wie die Einzelhandelssegmente. Dies ist Amazons größter Geschäftsbereich, obwohl viele Verbraucher nur wenig darüber wissen. Dank wiederkehrender Einnahmen, die in das Abonnement-Preismodell integriert sind, und immer mehr Kunden, die jedes Quartal online gehen, sollten Amazon-Anleger darauf ihr Hauptaugenmerk haben.

2. Preiserhöhung bei Prime

Während der Telefonkonferenz für das vierte Quartal kündigte das Management eine Preiserhöhung für Amazon Prime von 119 auf 139 US-Dollar an, die am 18. Februar für neue Mitglieder und am 25. März für bestehende Mitglieder gilt. Seit der letzten Preiserhöhung im Jahr 2018 hat sich wirtschaftlich viel verändert, sodass Investoren und Verbraucher gleichermaßen von diesem Schritt nicht überrascht sein sollten. Bei über 200 Millionen Prime-Mitgliedern weltweit entspricht das mindestens 4 Mrd. US-Dollar an zusätzlichen jährlichen Einnahmen für Amazon. Das scheint viel zu sein, ist aber weniger als 1 % des Gesamtumsatzes, da Amazon im Jahr 2021 470 Mrd. US-Dollar einnahm.

Dennoch wird diese Preiserhöhung die steigenden Kosten für Lieferung und Löhne ausgleichen. Das Management wies auch auf die zunehmende Anzahl von Diensten hin, die Prime-Mitgliedern angeboten werden, zum Beispiel Thursday Night Football der NFL auf Prime Video, Amazon Pharmacy und Prime Gaming. Die Verbraucher sind an den kostenlosen zweitägigen Versand in den USA gewöhnt und werden die Preiserhöhung wahrscheinlich verkraften. Amazon wird wahrscheinlich nur wenig Abwanderung zu verzeichnen haben.

Auch wenn die Preiserhöhung kein großer Treiber ist, zeigt sie Amazons Engagement, den Kunden das bestmögliche Prime-Erlebnis zu bieten. Auch wenn es ein paar Dollar mehr kostet.

3. Niedrige Bewertung

Die Rentabilität von Amazon schwankt, sodass eine Bewertung aus der Perspektive der Gewinne oder des freien Cashflows die Anleger in die Irre führen kann. Stattdessen sollten die Einnahmen zur Bewertung des Unternehmens vom Standpunkt des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (K/U) aus herangezogen werden, wie in der Grafik zu sehen ist.





Bei einem Tiefstwert des Kurs-Gewinn-Verhältnisses sieht die Amazon-Aktie wie eine großartige Kaufgelegenheit aus, da sie diese Bewertung seit dem Tiefpunkt der Pandemie im Jahr 2020 nicht mehr erreicht hat. Dennoch sind die Anleger durch das verlangsamte Wachstum der Einzelhandelsumsätze beunruhigt, da die Umsätze in Nordamerika im Jahresvergleich nur um 9 % gestiegen und die internationalen Umsätze im gleichen Zeitraum um 1 % gesunken sind.

Unabhängig davon ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 3 wahrscheinlich zu niedrig für den weltweit größten E-Commerce-Händler und führenden Anbieter von Cloud-Infrastruktur. Da die Aktie gegenüber ihrem Höchststand von 3.770 US-Dollar immer noch um mehr als 20 % gefallen ist, bietet sich hier eine gute Kaufgelegenheit.

Im Rahmen der Ankündigung des Aktiensplits genehmigte der Vorstand auch ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 10 Mrd. US-Dollar. Bei einer Bewertung von fast 1,5 Billionen US-Dollar entspricht dies nur 0,67 % der ausstehenden Aktien. Obwohl es sich um eine positive Aktion der Aktionäre handelt, wirkt sich dieser Betrag kaum auf die Bewertung des Unternehmens aus.

Ein Aktiensplit sorgt für große Schlagzeilen, aber die tatsächlichen Folgen der Entscheidung haben kaum Auswirkungen auf das Unternehmen oder die Aktie. Stattdessen sollten sich die Anleger auf die Ausführung des Geschäfts und die Gesamtbewertung der Aktie konzentrieren, wenn sie entscheiden, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für den Kauf von Amazon-Aktien ist.

Dank einer historisch niedrigen Bewertung und eines starken AWS-Wachstums ist die Amazon-Aktie meiner Meinung nach im Moment ein solider Kauf. Etwaige Gewinne aus dem Aktiensplit sind nur das Tüpfelchen auf dem i.

Der Artikel Vor dem Aktiensplit: 3 Gründe für den Kauf von Amazon-Aktien ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Keithen Drury besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt Aktien von Amazon, Apple, Microsoft und Tesla. Dieser Artikel erschien am 15.3.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022