„Die Aktienrallye, die niemand kommen sah“: Aber der Fool auch nicht musste

Haben wir gerade eine Aktienrallye hinter uns, die niemand kommen sah? Möglich. Der DAX kletterte seit dem 7. März von 12.834 Punkten bis auf 14.400 Zähler, was ein solides Plus ist. Oder eine Erholung. Oder was auch immer.

Erste US-Kommentatoren sprechen daher von einer Rallye, die niemand so richtig gesehen hat. Der Krieg in der Ukraine, der Konflikt mit Russland, die hohen Energiepreise, Inflation und steigende Zinsen sind ein Marktumfeld, das für Investoren nicht gerade einladend ist.

Trotzdem hat es diese Aktienrallye oder was auch immer gerade gegeben. Das Beste dabei: Auch wenn sie niemand hat kommen sehen, kein Investor, der sich als Fool bezeichnet, musste das auch. Das liegt an unserem Ansatz, den wir auch weiterhin konsequent durchziehen.

Aktienrallye, Korrektur, Crash oder seitwärts: Einfach investiert bleiben!

Im Endeffekt hat der Foolishe Investor eines erkannt: Kurzfristig macht der Markt sowieso, was er will. Korrekturen und Crashs sind möglich. Sowie eine rasante Erholung im Rahmen einer Aktienrallye. Zwar gibt es Indikatoren und das Marktumfeld, die entscheidend sein können. Allerdings tun sich die meisten Investoren trotzdem konsequent schwer damit, die Richtung vorherzusagen.

Deshalb ist der Foolishe Investor einer, der sich nicht auf kurzfristige Bewegungen konzentriert. Wenn der Markt fällt, so kaufen wir günstige Aktien einfach weiter. Steigt der Aktienmarkt, folgen wir einfach unserem Buy-and-Hold-Investor mit dem Fokus auf das Hold. Wobei wir uns nicht der Frage hingeben, ob wir Verluste begrenzen sollten. Oder ob wir einen Index oder eine Aktie kaufen sollten, weil sie vielleicht vor einem Rebound steht?

Dieses Markt-Timing geht sehr häufig in die Hose und die entsprechenden Schlagzeilen (in den USA zum Beispiel: Stock Rally That Nobody Saw Coming Is Refusing to Go Quietly) zeigen eigentlich sehr deutlich, dass der Ansatz häufiger in die Hose geht, als er funktioniert. Deshalb ist günstiges Kaufen und Halten von guten Unternehmen das Einzige, was unserer Ansicht nach klappt. Auch wenn das bedeutet, dass wir hin und wieder wie Verlierer aussehen. Oder ein unglückliches Timing besitzen. Im Gegenzug nehmen wir jedoch auch die überraschenden, positiven Performances mit.

Ein Plädoyer für das Buy-and-Hold!

Die Aktienrallye, die niemand hat kommen sehen, ist für mich daher erneut ein Plädoyer für einen Buy-and-Hold-Ansatz. Zu erkennen, was als Nächstes passiert, ist kaum möglich. Aber wir können uns auf Qualität bei Unternehmen konzentrieren und den langfristigen Glauben daran, dass die Bewertung zur Qualität zurückfindet.

Wenn wir diesen Fokus wählen, so brauchen wir Verlustbegrenzungen nicht. Oder das Spekulieren auf eine Gegenbewegung. Dann können wir uns auf das Einzige konzentrieren, was wirklich zählt: Gute Aktien von guten Unternehmen zu einem fairen Preis zu identifizieren.

Der Artikel „Die Aktienrallye, die niemand kommen sah“: Aber der Fool auch nicht musste ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022