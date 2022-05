Aktienmarkt: Wie mache ich Geld?

Die durch den Konflikt in der Ukraine ausgelöste Volatilität an den globalen Finanzmärkten lässt Anleger über eine mögliche Rezession in den USA in 2022 besorgt sein. Der SPDR S&P 500 ETF Trust ist seit Jahresbeginn um mehr als 10 Prozent geschrumpft, während die WTI-Rohölpreise auf ein 13-Jahres-Hoch gestiegen sind. In volatilen Zeiten wie diesen ist es verständlich, dass sich Anleger… Hier weiterlesen