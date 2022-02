Aktienmarkt-Korrektur: Diese 4 Aktien sind jetzt ein kluger Schachzug

Weitere Suchergebnisse zu "TRULIEVE CANNABIS":

In 3 Sätzen:

Der Nasdaq Composite und der S&P 500 erleben derzeit ihre größte Korrektur seit über einem Jahr.

Für geduldige Anleger stellen alle Abstürze und Korrekturen eine Kaufgelegenheit dar.

Dies sind einige der klügsten Aktien, die man während des aktuellen Abrutschs kaufen kann.

Investoren denken nicht gerne darüber nach, aber Börsencrashs und -korrekturen sind ein normaler Teil des Investitionszyklus. Wer langfristig investiert ist, dem tun sich hier echte Chancen auf.

In den letzten Wochen wurde die Anlegergemeinschaft eindringlich daran erinnert, dass Aktien ebenso leicht fallen wie steigen können. Der technologielastige Nasdaq Composite ist in den Korrekturbereich eingetreten, während der S&P 500 den schlimmsten Einbruch seit mehr als einem Jahr hinnehmen musste.

Korrekturen können zwar zermürbend sein, sind aber historisch gesehen auch der perfekte Zeitpunkt, um Geld in den Markt zu investieren. Vor allem, wenn man langfristig investiert. In Anbetracht der Neigung des breiten Marktes, langfristig zu steigen, wäre es schlau, jetzt bei den folgenden vier Aktien zuzuschlagen.

Nio

Auch wenn es für Anleger unmöglich ist, genau vorherzusagen, wann eine Aktie ihren Tiefpunkt erreicht, ist es nicht annähernd so schwierig, Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen zu ermitteln. Der Elektroautohersteller Nio (WKN: A2N4PB) ist ein solches Unternehmen, das die Wall Street mit seinen Leistungen und Innovationen verblüfft hat.

Wie die meisten Autoaktien wurde auch Nio im zweiten und dritten Quartal durch Engpässe bei Halbleiterchips gebremst. Glücklicherweise haben sich diese Lieferengpässe weitgehend aufgelöst, sodass das Unternehmen im November und Dezember mehr als 10.000 E-Fahrzeuge ausliefern konnte. Nio geht derzeit von einer jährlichen Auslieferungsrate von 130.000 E-Fahrzeugen aus, erwartet aber, dass bis Ende 2022 eine Auslieferungsrate von 600.000 E-Fahrzeugen erreicht wird. Die Einführung von drei neuen E-Fahrzeugen sowie das Wachstum der bestehenden drei Fahrzeugmodelle dürften die Verkaufszahlen in diesem Jahr deutlich nach oben treiben.

Dem Managementteam des Unternehmens gebührt auch Anerkennung für die Einführung des Battery-as-a-Service (BaaS)-Programms im August 2020. Das BaaS-Programm ermöglicht es den Käufern, die Batterien in ihren E-Fahrzeugen zu laden, zu tauschen und aufzurüsten. Darüber hinaus senkt die Teilnahme am BaaS-Programm den anfänglichen Kaufpreis der E-Fahrzeuge von Nio. Im Gegenzug zahlen die Kunden eine wiederkehrende monatliche Gebühr an Nio für das BaaS-Programm. Das Unternehmen verzichtet effektiv auf einen kleinen Prozentsatz der kurzfristigen Verkäufe mit niedrigeren Margen, um einen vorhersehbaren langfristigen Cashflow mit höheren Margen zu generieren.

Obwohl Nio Geld verliert, während es die Produktion hochfährt, stellt der jüngste Ausverkauf der Aktien die perfekte Kaufgelegenheit für geduldige Investoren dar.

Trulieve Cannabis

Unter den Wachstumswerten bieten Cannabis-Unternehmen derzeit wohl den besten Wert. Marihuana-Aktien werden seit fast einem Jahr unter Druck gesetzt, da US-Präsident Joe Biden und der von den Demokraten geführte US-Kongress es nicht geschafft haben, eine Cannabis-Reform gesetzlich zu verankern. Diese Korrektur ist jedoch ein günstiger Zeitpunkt für Anleger, um eine hochwertige Cannabis-Aktie wie Trulieve Cannabis (WKN: A2N60S) zu kaufen.

Trulieve ist ein Multi-State-Operator (MSO), der die Dinge ein wenig anders angeht als die meisten Konkurrenten. Anstatt die Flagge in so vielen Märkten wie möglich zu hissen, hat sich Trulieve auf den legalen Markt für medizinisches Marihuana in Florida konzentriert. Obwohl das Unternehmen 160 Abgabestellen in 11 US-Staaten betreibt, befinden sich 112 dieser Geschäfte im Sunshine State. Die Sättigung des Marktes in Florida ermöglichte es Trulieve, die Hälfte des Marktanteils an getrockneten Blüten und Ölen in diesem Bundesstaat zu erobern und gleichzeitig seine Marketingkosten niedrig zu halten. Das Endergebnis sind mehr als drei Jahre wiederkehrender Gewinne (und es werden immer mehr).

Der nächste Schritt in Trulieves rasantem Wachstum wurde am 1. Oktober 2021 getan, als das Unternehmen die größte Übernahme von Marihuana in der Geschichte der USA abschloss. Der Kauf des MSO Harvest Health and Recreation führte Trulieve in neue Märkte ein und verschaffte dem Unternehmen die führende Position auf dem Heimatmarkt von Harvest Health: Arizona. Der Grand Canyon State hat im November 2020 für die Legalisierung von Cannabis gestimmt. Man scheint dort auf dem besten Weg zu sein, einen Jahresumsatz von 1 Mrd. US-Dollar (oder mehr) mit Cannabis zu erzielen.

Beim fast 20-Fachen des von der Wall Street erwarteten Gewinns für 2022 ist Trulieve ein echtes Schnäppchen.

Upstart

Ein weiterer genialer Schachzug für langfristige Anleger wäre der Kauf von Aktien der Cloud-Kreditvergabeplattform Upstart (WKN: A2QJL7), die in den letzten sechs Monaten einen wilden Ritt hinter sich gebracht haben. Nachdem sich der Wert der Aktien innerhalb von drei Monaten vervierfacht hat, liegen sie nun fast 80 % unter ihrem Höchststand.

Die große Sorge für Upstart ist, dass höhere Kreditzinsen die Nachfrage nach allem, von Privatkrediten bis hin zu Hypotheken auf Bankenebene, verringern werden. Da mehr als 90 % der Einnahmen von Upstart von Banken oder Dienstleistungsgebühren stammen, ist die Sorge vor einer Verlangsamung der Kreditvergabe offensichtlich.

Doch Upstart verfügt über alle erforderlichen Instrumente, um weiterhin zweistellige Wachstumsraten zu erzielen, die die Branche übertreffen. Der Einsatz von KI und maschinellem Lernen zur Bestimmung der Kreditwürdigkeit von Kreditkandidaten führt zu schnelleren Genehmigungen und niedrigeren Kosten für die Kreditgeber. Mit anderen Worten, die Lösungen von Upstart werden bei den Finanzinstituten noch beliebter.

Zu bedenken ist auch, dass Upstart mit dem Potenzial seiner KI-gestützten Kreditvergabeplattform gerade erst an der Oberfläche gekratzt hat. Die meisten seiner Dienstleistungen haben sich in der Vergangenheit auf Privatkredite konzentriert, die laut TransUnion einen Markt von 81 Mrd. US-Dollar darstellen. Doch nach der Übernahme von Prodigy Software ist Upstart in den Bereich der Autokredite vorgestoßen. Der gesamte adressierbare Markt für Autokredite ist etwa achtmal so groß wie der für Privatkredite.

Da Upstart profitabel ist und die Gewinnerwartungen der Wall Street übertrifft, sieht die Aktie nach einem klaren Kauf aus.

Redfin

Ein letzter schlauer Schachzug, den Anleger während dieser Börsenkorrektur machen können, ist der Kauf von Aktien des technologiegetriebenen Immobilienunternehmens Redfin (WKN: A2DU22).

Ähnlich wie bei Upstart wurden die Aktien von Redfin durch die Sorge um höhere Zinssätze in Mitleidenschaft gezogen. Da sich die Hypothekenzinsen in der Regel eng an die Entwicklung der 10-jährigen Staatsanleihe anlehnen, werden höhere Zinsen wahrscheinlich einige Hauskäufe und -verkäufe bremsen.

Trotz dieser Befürchtungen dürften die Hypothekenzinsen in den kommenden Jahren deutlich unter ihrem historischen Durchschnitt bleiben. Auch wenn es zu einer anfänglichen Kurzschlussreaktion auf höhere Hypothekenzinsen kommen könnte, wird es immer noch genügend Anreize für Hauskäufer geben, den Sprung zu wagen.

Was Redfin so attraktiv macht, sind die Kosteneinsparungen und die Personalisierung, die es im Vergleich zu traditionellen Immobilienunternehmen bieten kann. Während die meisten Maklerfirmen eine Provision/Listing-Gebühr von 2,5 % bis 3 % erheben, berechnet Redfin 1 % oder 1,5 %. Je nachdem, wie viele Geschäfte bereits mit dem Unternehmen getätigt wurden. Auf der Grundlage eines durchschnittlichen Verkaufspreises von 358.000 US-Dollar im Dezember 2021 könnte ein Redfin-Verkäufer im Vergleich zu einem traditionellen Makler mehr als 7.100 US-Dollar einsparen.

Abgesehen von den Kosteneinsparungen locken auch die personalisierten Dienstleistungen von Redfin die Nutzer auf die Plattform. Der Concierge-Service des Unternehmens hilft beim Staging und bei Projekten, um den Verkaufswert eines Hauses zu maximieren. Mit dem Programm RedfinNow, das in ausgewählten Städten angeboten wird, können Häuser in bar gekauft werden, ohne dass der Verkauf einer Immobilie mit Schwierigkeiten verbunden ist.

Man darf erwarten, dass Redfin in absehbarer Zukunft weiterhin Marktanteile beim Verkauf bestehender Häuser in den USA erobern wird.

Sean Williams besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von NIO, Redfin, Trulieve Cannabis Corp. und Upstart Holdings. Dieser Artikel erschien am 28.1.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022