Aktienmarkt: Gewinner und Verlierer für den 26. Oktober 2021!

Hochstufungen

Craig-Hallum stufte die Aktie von Simulations Plus Inc (NASDAQ:SLP) von “Hold” auf “Buy” hoch. Im vierten Quartal wies Simulations Plus ein EPS von $0,01 aus, verglichen mit $0,11 im Vorjahresquartal. Die Aktie hat ein 52-Wochen-Hoch von $90,92 und ein 52-Wochen-Tief von $36,90. Am Ende des letzten Handelszeitraums schloss Simulations Plus bei $41,57.

Nach Angaben von B of A Securities wurde das vorherige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung