Aktienmarkt: Gewinner, Verlierer von Bidens Finanz-Nominierungen!

Der designierte Präsident Joe Biden ist dabei, die wichtigsten Mitglieder seiner Regierung zusammenzustellen, und drei seiner potenziellen Kandidaten haben am Wochenende an der Wall Street für Schlagzeilen gesorgt.

Erstens kündigte Biden am Montag an, dass er den ehemaligen Beobachter von Studentenkrediten Rohit Chopra als neuen Leiter des Consumer Financial Protection Bureau nominieren wird.

Chopra ist derzeit Mitglied der Federal Trade Commission, wo ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung