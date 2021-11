Aktienmarkt: Experten reagieren auf boomenden Stellenzuwachs!

Der SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) wurde am Freitagmorgen leicht höher gehandelt, nachdem das Arbeitsministerium einen starken Aufschwung auf dem US-Arbeitsmarkt im Oktober gemeldet hatte.

Im Oktober wurden in den USA 531.000 neue Stellen geschaffen, was die Konsensschätzungen der Ökonomen von 450.000 Stellen übertraf. Die Arbeitslosenquote in den USA sank von 4,8% auf 4,6% und übertraf damit die Schätzungen der Ökonomen



