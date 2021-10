Aktienmarkt: Die Ereignisse des Tages!

Der Nasdaq führte am Montagmittag die wichtigsten Indizes an, nachdem Tesla einen neuen Höchststand erreicht hatte und in dieser Woche die Ergebnisberichte von Apple, Facebook und anderen Tech-Schwergewichten anstehen.

Der Nasdaq stieg um 0,6%, der S&P 500 gewann 0,4% und der Dow Jones Industrials legte um 0,2% zu. Small Caps, die im Russell 2000 abgebildet werden, schnitten mit einem Plus von 0,9 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung