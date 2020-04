Aktienmarkt-Crash: eine Gelegenheit zum Aktienkauf, die man nicht vertun sollte

Gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um in FTSE-Aktien und Anteile zu investieren. Der Marktcrash bietet eine einzigartige Gelegenheit, Aktien wunderbarer Unternehmen mit einem Rabatt zu kaufen. So wie man sagt, dass eine steigende Flut alle Boote hebt, so senkt ein Marktcrash alle Aktien bis zu einem gewissen Grad.

Die Panikverkäufe, die für einen Marktcrash typisch sind, betreffen alle Aktien, auch diejenigen mit ausgezeichneten Aussichten. Wenn Anleger beispielsweise in Panik geraten und ihren Index-ETF verkaufen, löst dies einen Verkauf aller Aktien, sowohl der guten als auch der schlechten, im Index aus.

Die Gelegenheit besteht darin, Aktien zu kaufen, die weitaus stärker gefallen sind, als sie es aufgrund der Fundamentaldaten hätten tun müssen. Diese Aktien wurden vom Markt nach unten gezogen, anstatt den Markt selbst nach unten zu ziehen.

Nicht alle Aktien sind gleich

Es reicht nicht aus, einfach eine Aktie auszuwählen, die weit unter ihrem Höchststand vor dem Börsencrash gehandelt wird. Der Markt ist aus gutem Grund abgestürzt. Der weltweite Ausbruch des Coronavirus und die Bemühungen, ihn einzudämmen, haben Volkswirtschaften nah und fern in Mitleidenschaft gezogen und das wird der Virus auch weiterhin tun. Wenn man bedenkt, welche Schwierigkeiten es für die Unternehmen gibt, dann kann man auch Kaufgelegenheiten erkennen.

Einige Unternehmen haben einen Einbruch der Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen erlebt und verfügen möglicherweise nicht über die nötigen liquiden Mittel, um zu überleben. Wenn diese Unternehmen keine Unterstützung erhalten, könnten sie pleite gehen. Wenn sie Unterstützung erhalten, kann es sein, dass sie in Zukunft noch schwächere Bilanzen haben werden.

Vielleicht werden Verbraucher, die während des Lockdown auf ein Produkt oder eine Dienstleistung eines Unternehmens verzichten, feststellen, dass sie auch ohne diese glücklich leben können. Wenn ein Unternehmen während der Krise Produktionskapazitäten abbaut, aber nicht schnell wieder hochfahren kann, dann könnte ein besser positionierter Wettbewerber versuchen, seinen Marktanteil zu erobern.

Besser positioniert

Ich habe vor kurzem Aktien von zwei Unternehmen gekauft, deren Kurse eingebrochen sind. Das erste war RELX, dessen Aktien bei dem Absturz um mehr als 25 % fielen. RELX veröffentlicht wissenschaftliche Zeitschriften, juristische und technische Texte, bietet Dienstleistungen im Bereich der Risiko- und Entscheidungsanalyse und organisiert Ausstellungen. Ich denke, es handelt sich um eine Kaufgelegenheit, da es den Großteil seiner Einnahmen digital und über Abonnements erzielt. Obwohl die Einnahmen aus Ausstellungen darunter leiden werden, sollte sich der Rest gut behaupten.

Das andere Unternehmen, das ich gekauft habe, war Fevertree. Hier waren die Aktien eine Zeit lang rückläufig, aber der Marktcrash hat den Kurs um weitere 40 % nach unten gedrückt. Fevertree wird in diesem Jahr wahrscheinlich einen Absatzrückgang bei seinen Getränken verzeichnen. Das Unternehmen verfügt jedoch über eine solide Bilanz, die ihm hilft, einen Nachfrageeinbruch zu überstehen, und hat in der Vergangenheit eine Menge Geld erwirtschaftet, was zum Teil auf die Auslagerung eines Großteils seiner Produktion zurückzuführen ist. Ich glaube, dass das Unternehmen und seine Marke die Stärke haben, dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben, wenn die Krise vorüber ist.

Gelegenheiten beim Marktcrash

Es wird andere gesunde Unternehmen geben, die überleben und sich gut entwickeln werden und deren Aktien im Moment mit einem Abschlag gehandelt werden. Es könnte einem Angst machen, jetzt zu kaufen, da niemand mit Sicherheit weiß, wann der Markt seinen Tiefpunkt erreichen wird. Aber denk daran, dass Bullenmärkte länger dauern und mehr Gewinne bringen als Bärenmärkte vernichten. Anleger, die jetzt Aktien großer Unternehmen mit einem Abschlag kaufen, werden in den kommenden Jahren froh sein, dass sie die Gelegenheit, die der Marktcrash bietet, genutzt haben.

The post Aktienmarkt-Crash: eine Gelegenheit zum Aktienkauf, die man nicht vertun sollte appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Klein aber oho – diese Multibagger-Chance ist jetzt günstig zu haben Ein junges, aufstrebendes Unternehmen schlägt schon heute Microsoft und Oracle in diesem Internet-Boomsektor.

Analysten schätzen, dass der globale Markt dafür bis 2022 jährlich mehr als 20 Milliarden US-Dollar betragen wird… und wird zusätzlich befeuert von der aktuellen Coronavirus-Pandemie.

Diese Aktie ist bereits der unangefochtene Marktführer – und hat noch massives Wachstumspotenzial. Für die Analysten bei The Motley Fool aktuell eine ganz klare Kauf-Empfehlung…

Die Analyse des potenziellen Kurs-Vervielfachers kannst du hier kostenlos abrufen.



Dieser Artikel wurde von Brian Stoffel auf Englisch verfasst und am 25.03.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020