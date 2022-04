Aktienmarkt: Auswirkung des G20-Gipfel?

Der russische Präsident Wladimir Putin und der Ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky haben Einladungen des Indonesischen Präsidenten Joko Widodo zur Teilnahme am Gipfeltreffen der Gruppe der 20 (G20) am 15. und 16. November auf Bali angenommen. Was geschah Russland ist Mitglied der G20, die Ukraine jedoch nicht. Innerhalb der G20 gibt es eine Tradition, die Staatschefs von Nichtmitgliedern zu der jährlichen… Hier weiterlesen