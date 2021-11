Aktienmarkt: Anleger bauen (ihr Portfolio) besser auf Wahlergebnisse auf!

Überblick

Die Wall Street ist wie Ihr Großvater. Veränderung ist in Ordnung, solange sie in einem eisigen Tempo erfolgt. Abgesehen von irrsinnigen Steuersenkungen für reiche Leute oder reiche Unternehmen mag es die Wall Street nicht, wenn das Pendel zu schnell in irgendeine Richtung ausschlägt – schon gar nicht in eine “fortschrittlichere”. Neben dem besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktbericht (allein im Oktober wurden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung