Aktienmarkt: 5 Aktien, die Sie im Auge behalten sollten – 11. Oktober 2021!

Einige der Aktien, die heute die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen könnten, sind:(NASDAQ:MNDT) meldete den Abschluss der Veräußerung seiner FireEye Products-Einheit an McAfee Enterprise für 1,2 Milliarden Dollar in bar. Mandiant-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um 0,1 % auf 17,75 $.(NASDAQ:TSRI) meldete eine 5-Millionen-Dollar-Stammaktienemission. TSR-Aktien stiegen um 1,3% und schlossen am Freitag bei $9,83.