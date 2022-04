Aktienmärkte: US-Dollar steigt!

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Was Sie wissen müssen CANBERA (dpa-AFX) - Der US-Dollar hat am Freitag in Europa gegenüber den wichtigsten Währungen zugelegt, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sich für aggressive Zinserhöhungen zur Bekämpfung der steigenden Inflation ausgesprochen hatte. Die Benchmark-Rendite für die 10-jährige Anleihe erreichte 2,92 Prozent. Die Renditen verhalten sich umgekehrt zu den Anleihekursen. Auf einer Podiumsdiskussion des IWF deutete… Hier weiterlesen