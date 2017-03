Aktienmärkte – Am Aschermittwoch ist nichts vorbei

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, zwei Erkenntnisse werden wieder einmal bestätigt: Politische Einflüsse auf die Finanzmärkte sind nicht (oder nur schwer) berechenbar, die Börse will weiter nach oben. Am Aschermittwoch ist eben doch nicht alles vorbei. Wer und was immer aktuell die treibenden Kräfte sind – die Verschnaufpause für Dow und Dax war kurz. Jenseits des Atlantiks...