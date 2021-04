Aktienfutures: Monatsende beschert Verluste!

Aktienfutures verbuchten am Freitag in USA frühe Verluste, während der Markt auf die letzte Handelssitzung im April zusteuerte. Der vorbörsliche Handel war schwankend, wobei die Ergebnisberichte für gemischte Bewegungen sorgten. Am Markt waren Gewinnmitnahmen zum Monatsende und anhaltende Reaktionen auf die massiven Ausgabeninitiativen des Weißen Hauses zu beobachten. Amazon.com und Western Digital erholten sich aufgrund der Jahresberichte. Die Dow-Jones-Aktie Apple fiel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



