Aktienfutures: Deuten auf gute Ergebnisse hin?

Die Aktienfutures deuteten auf eine höhere Eröffnung hin, noch bevor Goldman Sachs (NYSE:GS) bessere Ergebnisse als erwartet meldete. Goldman stieg vor der Eröffnung um 2,25 % und führte damit eine weitere Gruppe von Finanzwerten an, die eine starke Gewinnsaison eingeleitet haben. PNC Financial (NYSE:PNC) und Truist Financial Corp (NYSE:TFC) gehörten zu der Gruppe von Finanzwerten, die ebenfalls die Gewinn- und Umsatzschätzungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung