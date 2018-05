Aktienanalyse: bet-at-home.com

Weitere Suchergebnisse zu "bet-at-home.com":

Am 29.05.2018, 17:51 Uhr notiert die Aktie Bet-At-Home Com an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 75,1 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Casinos & Spiele“.

Bet-At-Home Com haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Ethan Kauder.