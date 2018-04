Aktienanalyse: Novartis

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

An der BörseSIX Swiss Ex notiert die Aktie Novartis am 17.04.2018, 17:30 Uhr, mit dem Kurs von 79,04 CHF. Die Aktie der Novartis wird dem Segment “Arzneimittel” zugeordnet.

Unsere Analysten haben Novartis nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine “Buy”, “Hold” oder “Sell”-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 18 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Ethan Kauder.