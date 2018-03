Aktienanalyse: Julius Bär

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Liebe Leser,

an der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Julius Baer per 27.03.2018, 14:02 Uhr bei 58,8 CHF. Julius Baer zählt zum Segment “Asset Management & Custody Banken”.

Unser Analystenteam hat Julius Baer auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als “Buy”, “Hold” oder “Sell”. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Ethan Kauder.