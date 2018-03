Aktienanalyse: Altria Group

Weitere Suchergebnisse zu "Altria Group":

Liebe Leser,

am 25.03.2018, 01:00 Uhr notiert die Aktie Altria an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 59,27 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment “Tabak”.

Wie Altria derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis “Buy”, “Hold” oder “Sell” führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Analysten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Ethan Kauder.