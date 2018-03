Aktienanalyse: AT&S

Liebe Leser,

Am 30.03.2018, 02:01 Uhr notiert die Aktie At & S Austria Technologie & Systemtechnik an ihrem Heimatmarkt Vienna mit dem Kurs von 22 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment “Elektronische Komponenten”.

At & S Austria Technologie & Systemtechnik haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Ethan Kauder.