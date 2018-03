Aktienanalyse: ABB

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Liebe Leser,

am 30.03.2018, 02:00 Uhr notiert die Aktie ABB an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 22,72 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment “Elektrische Komponenten und Ausrüstung”.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung “Buy”, “Hold” bzw. “Sell” versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Ethan Kauder.