Aktien von Vifor Pharma zeigen sich im frühen Handel volatil nach Zahlen

Zürich (awp) - Die Aktien von Vifor Pharma sind am Donnerstag nach Zahlen volatil in den Handel gestartet, zeigen sich aber inzwischen klar fester. Das Pharmaunternehmen hat erstmals seit der Aufteilung der ehemaligen Galenica in zwei unabhängige Geschäfte einen Jahresbericht vorgelegt. Dabei hat Vifor beim Umsatz die durchschnittlichen Erwartungen in etwa erfüllt, auf Gewinnebene aber etwas besser abgeschnitten.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten