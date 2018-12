Aktien sind nur was für die Oberschicht? Von wegen!

Die Aktie hat als Anlageklasse in Deutschland einen schweren Stand. Obwohl Aktien langfristig nahezu unschlagbare Renditen abwerfen und heutzutage so einfach und günstig handelbar sind wie noch nie, waren 2017 laut Zahlen des Deutschen Aktieninstituts nur gut zehn Millionen Deutsche direkt oder indirekt (also zum Beispiel über Aktienfonds) im Besitz von Aktien.

Neben der grundsätzlich sehr konservativen deutschen Sparmentalität und den schlechten Erfahrungen der Deutschen mit Aktien in der Vergangenheit – man denke an die frühere „Volksaktie“ der Deutschen Telekom (WKN: 555750) – bremsen auch einige Vorurteile die Lust auf Aktien hierzulande.

Ganz vorne mit dabei: Die Ansicht, Aktien seien nur etwas für die Oberschicht, und für die Unterschicht vollkommen uninteressant. Doch ist das wirklich so? Auf zum Faktencheck!

Warum Aktien?

Aktien sind langfristig einfach unschlagbar renditestark: In den letzten 100 Jahren erzielte der amerikanische Aktienindex S&P 500, wenn man die Dividenden reinvestierte, eine inflationsbereinigte jährliche Rendite von über 7,3 % – 7.300 Mal mehr als der Zinssatz auf meinem Tagesgeldkonto.

Wohlgemerkt sind hier alle Abwärtsphasen des Aktienmarktes mit inbegriffen – inklusive zweier Weltkriege, der großen Depression in den 1930ern und der Finanzkrise vor etwa neun Jahren.

Beim bekanntesten deutschen Aktienindex, dem DAX, ergibt sich ein ähnlich positives Bild: Es gibt in der gesamten Geschichte des DAX keinen einzigen 15-Jahres-Zeitraum, in dem der DAX unterm Strich gefallen ist. In allen 20-Jahres-Zeiträumen konnte der DAX eine jährliche Rendite von mindestens 5,7 % liefern. Und im besten 20-Jahres-Zeitraum aller Zeiten, von 1979 bis 1999, waren sogar 15,2 % pro Jahr drin!

Die Grundlage schaffen

Nun, da wir geklärt haben, warum Aktien für Anleger so interessant sind, schauen wir uns die tatsächlichen Kosten an:

Um überhaupt Aktien kaufen zu können, brauchen wir zunächst einmal ein Wertpapierdepot, in dem die Aktien elektronisch verwahrt werden. In Deutschland bieten nahezu alle Banken, auch die allermeisten Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen, Depots an.

Möchtest du bei deinen Anlageentscheidungen persönlich beraten werden und Produkte der Bank vorgeschlagen bekommen? Dann ist ein Depot bei einer Filialbank das richtige für dich, das jedoch oft mit Depotführungsgebühren verbunden ist.

Möchtest du deine Anlageentscheidungen weitgehend eigenständig treffen, dürfte die beste Lösung für dich ein Depot bei einer Onlinebank sein. Diese sind in der Führung oft extrem kostengünstig oder sogar kostenfrei.

Was kostet der Aktienkauf?

Wenn dein Depot und das zugehörige Verrechnungskonto angelegt sind, musst du im Prinzip nur noch anfangen, Aktien zu kaufen. Dies kannst du über zwei Wege tun:

Die erste und offensichtlichere Variante ist, dass du direkt Aktien von den Unternehmen kaufst, die du speziell haben möchtest. Preise für Aktien variieren allerdings sehr stark: Manche Aktien kosten nur einige Cent, manche mehrere Tausend Euro pro Stück. Da du immer nur ganze Aktien erwerben kannst und keine Bruchteile, bleiben teurere Aktien für Leute mit geringem Vermögen tatsächlich eher unerreichbar. Beispiele wären hier die Aktien von Amazon (WKN: 906866) oder Lindt (WKN: 870503).

Anders sieht es jedoch aus, wenn du einen sogenannten Indexfonds oder ETF erwirbst. Dieser bildet einen Aktienindex ab, der die Aktien vieler verschiedener Unternehmen enthält. Du wirst also auf einen Schlag Miteigentümer von ganz vielen Unternehmen!

Das Beste an der Sache ist, dass du dir den Anlagebetrag fast aussuchen kannst: Für einen monatlichen ETF-Sparplan schreiben die meisten Depotbanken eine Mindestsparrate von nur 25 bis 50 Euro vor. Hinzu kommen noch die Gebühren für den Trade – meist nur wenige Euro – und die laufende Gebühr des ETF, die meist bei einigen Promille liegt. Also auch nicht kriegsentscheidend.

Das war’s tatsächlich schon mit den Kosten! Schon für einen mittleren zweistelligen Betrag im Monat kannst du also indirekt Aktionär werden.

Zusammengefasst

Der erste Schritt zur Aktienanlage, die Eröffnung und Führung eines Depots, ist in unseren Zeiten bei vielen Anbietern kostenlos möglich. Ins Geld geht es erst dann, wenn wir tatsächlich die ersten Anteile kaufen wollen.

Die Aktien einiger Unternehmen sind zurzeit tatsächlich zu teuer, als dass sie für einen Anleger mit nur kleinem Vermögen infrage kommen. Doch das ist kein Problem: Denn auch über ETFs kannst du indirekt Aktionär werden, und zwar von vielen verschiedenen Unternehmen zugleich! Und das geht schon für einen mittleren zweistelligen Betrag im Monat.

Wenn du deine Anteile nun viele Jahre hältst, auch durch Schwächephasen der Wirtschaft hindurch, kannst du in den Genuss beeindruckender Renditen kommen, die deine finanzielle Situation deutlich verbessern könnten!

