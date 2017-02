Aktien sind Trump(f) / Was Anleger jetzt tun sollten

Itzehoe (ots) - November in den USA. Donald Trump wird zumPräsidenten gewählt. Und wie reagieren die Börsen? Mit einer Rallye.Doch diese ist inzwischen ins Stocken geraten. Kein Wunder, meintJörg Wiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktien-Clubs (IAC). "DieDevise vieler Anleger lautet offenbar: Lieber erst einmal abwarten."Der IAC-Experte sieht widersprüchliche Signale für die Wirtschaft,aber für Investoren gebe es eine klare Linie.Und diese lautet in Trump-Zeiten: "Aktien sind Trumpf - aber bitteglobal gestreut." Denn nur auf die US-Wirtschaft zu setzen, könnesich als Fehler erweisen. Zwar seien die vom neuen Präsidentenangekündigten Steuersenkungen und Investitionsprogramme ein gutesSignal für amerikanische Firmen und die Börse. Aber Strafzölle,Einreiseverbote und der Bau einer Mauer zu Mexiko könnten die Gewinneerheblich belasten, sagt Wiechmann und verweist auf das BeispielApple. Das iPhone werde zu einem großen Teil in China produziert.Werde die Fertigung in die USA verlagert, um Einfuhrzölle zuvermeiden, verdoppelten sich die Kosten, "das iPhone wäreunbezahlbar".Sicher sei, dass Trumps geplante Schritte die Preise hoch treibenwerden, so Wiechmann. Dabei sei die Inflationsrate in Deutschland imJanuar bereits auf 1,9 Prozent gestiegen. "In Zeiten abgeschaffterZinsen heißt das für Anleger, dass sie fast zwei Prozent ihresVermögens verlieren, so viel wie nie zuvor", sagt derIAC-Geschäftsführer.Trotz aller Unsicherheiten führe daher an Aktien kein Weg vorbei,zumal auch die Unternehmen von Inflation profitierten, indem siePreise anheben könnten. Wer nur auf US-Aktien setze, könne zwar beieiner Trump-Rallye der Nutznießer sein, andererseits aber auch derVerlierer, wenn die aggressive Wirtschaftspolitik zum Bumerang werde.Ein Risiko sieht Wiechmann aber auch bei deutschen und europäischenAktien: Sie könnten unter einem Handelskrieg mit den USA leiden oderauch unter einer weiter verschärften Krise in Europa. Schließlichstehen in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland Wahlen bevor.Da hilft aus Sicht des IAC-Geschäftsführers nur eins: "Der Erdballist groß - da ist genug Platz, um das Risiko zu verteilen."Über den Itzehoer Aktien ClubMit rund 3.500 Mitgliedern ist der Itzehoer Aktien Club (IAC) diegrößte Anlegergemeinschaft dieser Art in Deutschland. Seit seinerGründung in 1998 verfolgt der IAC das Ziel, die Wertpapierkultur inDeutschland zu fördern. Darüber hinaus bietet der Club dieMöglichkeit zum gemeinsamen Wertpapiersparen in internationalenQualitätsaktien wie McDonalds, BMW und Coca-Cola. DieGeschäftsführung des IAC liegt bei der TOP Vermögensverwaltung AG,Viktoriastraße 13 in Itzehoe. Vorstände sind Jörg Wiechmann(Vorsitzender) und Reimund Michels. Der IAC bzw. die TOP AG wurden inden vergangenen Jahren zum besten unabhängigen VermögensverwalterDeutschlands gekürt.Pressekontakt:Nils PetersenTelefon 04821/679336E-Mail petersen@iac.deDruckfähige Bilder finden Sie unter:www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotosAnmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:www.iac.de/newsletter_otsOriginal-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuell