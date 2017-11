Aktien schwedischer Unternehmen an der Börse Stuttgart handelbar

Stuttgart (ots) - Möglichkeit von Zweitlistings für an derschwedischen Tochterbörse NGM gelistete AktiengesellschaftenDie Börse Stuttgart und ihre skandinavische TochtergesellschaftNordic Growth Market (NGM) verzahnen ihre Angebote im Aktienbereich:Schwedischen Aktiengesellschaften, die an der NGM notieren, stehtjetzt ein Zweitlisting in Stuttgart offen. Voraussetzung ist unteranderem ein englischsprachiges Investor-Relations-Angebot. Das ersteUnternehmen, das von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, ist dieRipasso Energy AB. Nun ist deren Aktie in Stuttgart auch für Anlegeraus Mitteleuropa börsentäglich von 8 bis 22 Uhr in Euro handelbar.Die Funktion des Quality-Liquidity-Providers im Handel übernimmt wiebei allen Auslandsaktien die Baader Bank AG.Schwedische Start-ups sind am dortigen Kapitalmarkt sehr aktiv:Auf Nordic MTF, dem multilateralen Handelsplatz der NGM für Aktienvon Wachstumsunternehmen, kamen im Jahr 2017 bereits 19 neue Titelhinzu. "Durch die Einführung ihrer Aktien in den Handel an der BörseStuttgart erhalten schwedische Unternehmen Zugang zum Kapitalmarktder Eurozone und können ihre Investorenbasis erweitern", sagt Dr.Michael Völter, Vorsitzender des Vorstands der VereinigungBaden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. und des Verwaltungsratsder NGM.Über die Börse StuttgartDie Börse Stuttgart ist die Privatanlegerbörse und der führendeParketthandelsplatz in Deutschland. Private Anleger können inStuttgart Aktien, verbriefte Derivate, Anleihen, ETFs, Fonds undGenussscheine handeln - mit höchster Ausführungsqualität und zubesten Preisen. Im börslichen Handel mit Unternehmensanleihen istStuttgart Marktführer in Deutschland, bei verbrieften Derivateneuropäischer Marktführer. Im hybriden Marktmodell der Börse Stuttgartsind Handelsexperten in den elektronischen Handel eingebunden. Siespenden bei Bedarf zusätzliche Liquidität und sorgen für einezuverlässige und schnelle Orderausführung. Für Anlegerschutz undTransparenz greifen alle Regulierungs- und Kontrollmechanismen eineröffentlich-rechtlichen Börse. Mit einem Handelsvolumen von über 80Milliarden Euro in allen Anlageklassen im Jahr 2016 liegt die BörseStuttgart an zehnter Stelle unter den Börsen in Europa.Über die Nordic Growth MarketDie zweitgrößte schwedische Börse, Nordic Growth Market NGM AB(NGM), ist eine Tochtergesellschaft der Boerse Stuttgart GmbH. DieNGM ermöglicht in Schweden die Notierung und den Handel mit Aktien amNGM Equity Market sowie den Handel mit verbrieften Derivaten an derNordic Derivatives Exchange (NDX). Mit Nordic MTF unterhält die NGMzudem einen multilateralen Handelsplatz für Aktien jungerWachstumsunternehmen. Die NGM nimmt bei der Erschließung desnordeuropäischen Marktes durch die Börse Stuttgart eineSchlüsselrolle ein. Seit Oktober 2010 ist das Derivatesegment der NGMin Finnland aktiv, seit Mai 2011 in Norwegen. Zuletzt folgte imJanuar 2016 die Expansion nach Dänemark. Transparenz,Wissensvermittlung an Privatanleger sowie die Weiterentwicklung derHandelsplattform und des Marktmodells stehen bei der NGM imMittelpunkt.Pressekontakt:Boerse Stuttgart GmbHBörsenstrasse 470174 Stuttgartpresse@boerse-stuttgart.deOriginal-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell