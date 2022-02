Die Aktien schwanken. Sollte man sein Geld abziehen?

Wichtige Punkte

Es ist ganz natürlich, dass man in Zeiten von Börsenschwankungen nervös wird.

Wenn du den Kurs beibehältst, kannst du Verluste vermeiden, wenn die Aktienkurse fallen.

Es lohnt sich auch, dein Portfolio so einzurichten, dass es gegen Turbulenzen gewappnet ist.

Den Aktienmarkt in der zweiten Januarhälfte zu verfolgen, war vergleichbar mit einer Achterbahnfahrt – etwas, von dem ich offen gesagt kein Fan bin. Auch wenn einige Anleger der Meinung waren, dass ein Abschwung längst überfällig war, macht das die Sache für diejenigen unter uns, die in ihren Portfolios erhebliche Schwankungen erleben, nicht einfacher.

Angesichts der Volatilität der letzten Woche fragst du dich vielleicht, ob du nicht besser auf den Aktienmarkt verzichtest und dein Geld woanders anlegst. Es ist zwar verständlich, dass du diesen Weg einschlagen willst, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht am besten, wenn du nichts unternimmst.

Volatilität ist normal

Wenn du zum ersten Mal investierst, kann es sein, dass du dich erschreckst, wenn die Aktienkurse abstürzen. Aber eigentlich ist die Volatilität an der Börse ganz normal. Das gilt auch für Kurseinbrüche an der Börse. Und so schwierig es auch sein mag, es ist wichtig, dass du keine überstürzten Entscheidungen triffst – wie z. B. dein Portfolio zu verkaufen -, wenn der Aktienmarkt sich verschlechtert.

Eine Sache, die du beim Kauf von Aktien bedenken musst, ist, dass du, selbst wenn der Wert deines Portfolios auf dem Papier oder auf dem Bildschirm erheblich sinkt, kein Geld verlierst, es sei denn, du verkaufst die Aktien zu einem Preis, der niedriger ist als der, den du bezahlt hast. Wenn du dich also zurückhältst und deine Investitionen in Zeiten der Volatilität in Ruhe lässt, bist du in einer guten Position, um diese turbulenten Zeiten unbeschadet zu überstehen.

In der Regel ist es klug, Aktien zu kaufen und zu halten. Das bedeutet, dass du dich mit hochwertigen Anlagen eindeckst und sie über Jahrzehnte hinweg behältst. Wenn du diese Regel befolgst, wirst du erkennen, dass die kurzfristige Volatilität zwar schwer zu ertragen ist, dass sie aber im großen Rahmen eines 30-, 40- oder 50-jährigen Anlagezeitraums keine Rolle spielt. Und wenn du durch dick und dünn an deinen Aktien festhältst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du am Ende dafür belohnt wirst.

Schütze dich

Auch wenn Abschwünge am Aktienmarkt in der Regel nur vorübergehender Natur sind, ist es keine schlechte Idee, sich durch ein breit gefächertes Portfolio vor möglichen Verlusten zu schützen. In Bezug auf Aktien bedeutet das, dass du Unternehmen aus verschiedenen Sektoren besitzt. Das kannst du erreichen, indem du verschiedene Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen auswählst oder indem du dich mit breit angelegten ETFs eindeckst.

Das Tolle an ETFs ist, dass sie es dir ermöglichen, eine Reihe von Aktien auf einmal zu besitzen, ohne dass du dafür eine Menge recherchieren musst. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Portfolio nicht vielfältig genug ist, solltest du überlegen, ob du nicht ein paar S&P 500 ETFs in dein persönliches Portfolio aufnehmen willst.

Keine Panik

Es ist leicht, nervös zu werden, wenn Aktienwerte einbrechen, und es ist ganz natürlich, dass man seine Aktien lieber abstoßen möchte, als weitere Verluste zu erleiden. Aber bedenke: Solange du deine Aktien nicht verkaufst, sind die Verluste, die du siehst, nur hypothetisch. Das Beste, was du in Zeiten der Volatilität tun kannst, ist also, dein Portfolio in Ruhe zu lassen.

Allerdings gibt es eine Ausnahme von dieser Regel. Wenn du über Bargeld verfügst, kannst du die Gelegenheit ergreifen und Qualitätsaktien in dein Portfolio aufnehmen, während ihr Wert im Rahmen einer allgemeinen Marktkorrektur sinkt. Das ist eine gute Möglichkeit, von der Volatilität des Aktienmarktes zu profitieren, so nervenaufreibend sie auch sein mag.

Der Artikel Die Aktien schwanken. Sollte man sein Geld abziehen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 29.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können

Motley Fool Deutschland 2022