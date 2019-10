Aktien für alle / Ein Interview mit Martin Paulsen zur bevorstehenden Seminarreihe des Itzehoer Aktien Club (IAC)

Itzehoe (ots) - Ein Monat, zwölf Städte - mit der Seminarreihe"AKTIEN für ALLE" ist Depotmanager Martin Paulsen vom Itzehoer AktienClub (IAC) auf Deutschland-Tour zwischen Flensburg und München. Dabeierklärt der 47-Jährige, warum diese Forderung für die finanzielleZukunft der Deutschen so wichtig ist.Herr Paulsen, warum trägt die Veranstaltungsreihe den Titel"AKTIEN für ALLE?"Er ist prägnant und provozierend zugleich. Viele vertretenbestimmt die Meinung, der Seminartitel solle besser mit einemFragezeichen versehen werden. Denn sollte man tatsächlich auf Aktiensetzen? Und das in einer Zeit von globalen Handelskriegen,Euro-Schuldenkrise und Brexit-Chaos?Sollte man denn?Unbedingt. Viele vertrauen bei der Kapitalanlage trotzNiedrigzinsen weiterhin auf Sparbuch, Tagesgeld & Co. Selbst mit demZementieren des Nullzins-Umfeldes bleibt der Deutsche träge wie einKoala. Ja, noch schlimmer: Deutsche Sparer stehen regelrecht aufNullzinsen. Einer aktuellen Research-Studie des Bundesverbands derDeutschen Volks- und Raiffeisenbanken nach haben die Deutschen ihrenAnteil an Bankeinlagen im Nullzins-Umfeld sogar noch erhöht. So etwasmacht mich sprachlos. Denn in der Praxis heißt das, dass die Einlagenan Wert verlieren, weil die Inflation höher ist als die Zinsen. Jahrfür Jahr kostet das die deutschen Sparer Milliarden - das kann nur zumassiven Enttäuschungen und womöglich Altersarmut führen.Woher rührt die Zurückhaltung der Deutschen bei Aktien?Dahinter stehen fehlende Information und Vorurteile wie diese:Aktien sind nur etwas für Reiche, die es sich leisten können, wenndie Zockerei einmal nach hinten losgehen sollte. Keinesfalls jedochfür Otto Normalbürger. Und vor allem sind Aktien nur etwas fürjüngere Menschen, die noch genügend Zeit haben, um zwischenzeitlicheKursrückgänge auszusitzen. Das ist Quatsch.Und wie es wirklich aussieht, erklären Sie im Seminar?Genau. "AKTIEN für ALLE" ist nicht nur ein Spruch, das meinen wirsehr ernst. Denn sie sind eben nicht nur etwas für Reiche, jeder kannmit einem Aktien-Sparplan mit geringem finanziellen Aufwand im MonatVermögen aufbauen. Je früher damit angefangen wird, desto besser istes - eigentlich logisch bei dem langen Zeithorizont. Aber imSeniorenalter ist es nicht vorbei, wie viele denken: Senioren könnensich den Lebensabend mit einem Aktien-Auszahlplan versüßen, indem siemonatlich einen festen Betrag zur Rentenaufbesserung überwiesenbekommen und ihr Kapital renditestark weiter wächst. Wer Zweifeldaran hat, der soll mal unsere älteste Kundin kennenlernen. Die iststolze 104 Jahre alt und begeisterte Aktionärin. Da Aktientatsächlich für alle geeignet sind, haben wir im IAC auch Kunden ausallen Bevölkerungsgruppen: Auszubildende, Millionäre, Rentner,Kinder, Landwirte, Spitzensportler, Beamte, Weltmeister, Professoren,Banker, Angestellte und Politiker.Apropos Politiker: "AKTIEN für ALLE", das geht auf CDU-MannFriedrich Merz zurück. Er wurde für diese Forderung viel kritisiert.So ist es leider viel zu oft in Deutschland, wenn sich jemand zu Wortmeldet, der weiß, wovon er redet. Friedrich Merz hat völlig recht:Ohne Aktien funktionieren Vermögensaufbau und Altersvorsorge nur sehrschwer, im Nullzins-Umfeld gar nicht. Merz sagte, es müsse geprüftwerden, ob es eine Verpflichtung zur Aktien-Altersvorsorge gebensoll. In Deutschland müsse "eine neue Kultur des Aktiensparens"entstehen, aus der sich eine "Teilhabe am Erfolg der Marktwirtschaft"entwickele. Davon sind wir in Deutschland weit entfernt: Gerade maljeder achte Bundesbürger besitzt Aktien oder Aktienfonds. Länder wiedie USA, Norwegen und die Niederlande machen vor, wie sich aufAktienbasis der Wohlstand einer ganzen Nation mehren lässt.Worum geht es also im Börsenseminar?Es ist klar, dass wir im IAC den Aktien sehr positiv gegenüberstehen. Deshalb könnte ich im Seminar darlegen, wie toll die sind unddass sie in der Vergangenheit immer gestiegen sind - schön von linksunten nach rechts oben. Das ist aber nicht mein Ziel. Die Besuchersollen sich nach dem Seminar nicht überlegen, wie derifo-Geschäftsklimaindex ausfällt, welche Branche als nächstes durchdie Decke geht oder ob die Quartalszahlen von Microsoft oder die vonSAP besser sind. Es geht um die grundsätzliche Frage, ob Aktienüberhaupt eine geeignete Vermögensanlage sind.Wie beantworten Sie diese Frage?Dazu muss man sich erst einmal die Frage stellen, was Aktienüberhaupt sind. Mit Aktien beteiligt man sich an der Wirtschaft. DieWeltwirtschaft wird, gemessen am Welt-Bruttoinlandsprodukt, weiterwachsen. Ein Wachstumstreiber ist die Demografie. Jedes Jahr kommennetto 78 Millionen Menschen zur Weltbevölkerung hinzu. Diese neuenErdenbewohner wollen alle natürlich konsumieren: erst einfache Dingewie Essen und Trinken, später dann ein Handy oder Auto. Dieses Mehran Produkten lässt die Wirtschaft weiter wachsen und mit ihr dieAktienkurse. Langfristig sind Aktien deshalb immer eine geeigneteVermögensanlage. Nein: die beste.Also ist das Ziel des Seminars erreicht, wenn die Zuhöreranschließend sofort an der Börse aktiv werden?Grundsätzlich ja - aber es kommt auf das Wie an. Denn die nächsteFrage ist: Welche Aktie soll ich denn jetzt kaufen? Herr Krug hat unsdie Frage ja 1996 beantwortet, als er lautstark für die T-Aktiegetrommelt hat. Recht glücklich dürfen sich T-Aktionäre allerdingsbis heute nicht fühlen. Das heißt: Eine einzelne Aktie zu kaufen undauf den Erfolg zu hoffen, ist keine solide Anlagestrategie, sondernZockerei. Man sollte deshalb sein Kapital besser auf vieleUnternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Ländern verteilen.Genauso macht es ein Aktienfonds, der quasi einen ganzen Korb vollerunterschiedlicher Aktien abdeckt. Neben dem Vorteil der breitenStreuung bietet ein Aktienfonds noch viele weitere Vorzüge,namentlich die Sicherheit des Sondervermögens und neuerdings seit2018 diverse Steuervorteile.Steuervorteile? Spätestens darauf sollten die Deutschen dochanspringen.Ja, das sollte man denken (lacht). Aber ernsthaft: Laut einerGfK-Umfrage hat die Mehrheit der Deutschen eine Renditeerwartung anihre Ersparnisse von drei bis fünf Prozent pro Jahr. Ich frage michnur, wie das möglich sein soll, wo es auf dem Sparbuch oderTagesgeldkonto Zinsen nahe Null gibt und alle Bundesanleihen sogarnegativ rentieren. 