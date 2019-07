Aktien für alle / Eine Empfehlung des Itzehoer Aktien Clubs

Itzehoe (ots) - "Erfrischend konstruktiv." Solch ein Lob hörenPolitiker nicht so oft. Doch Friedrich Merz hat es verdient, findetJörg Wiechmann. CDU-Politiker Merz hatte dafür geworben, dass vielmehr Deutsche in Aktien investieren sollten. Und der beste Wegdorthin sei eine staatliche Förderung, unterstreicht Wiechmann,Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC).Wieder mehr als zehn Millionen Aktionäre in Deutschland seien einegute Nachricht, sagte Merz der "Zeit". Doch es seien immer noch vielzu wenige, denn: Millionen Deutsche arbeiteten in börsennotiertenUnternehmen, von dem Erfolg aber profitierten vor allem ausländischeAktionäre. Es brauche in Deutschland "eine neue Kultur desAktiensparens"."Damit bringt Merz einen erfrischenden Gedanken auf die politischeAgenda", kommentiert Jörg Wiechmann. Seit Jahren gehe es um dieRettung von Euro und Flüchtlingen, jetzt auch noch um das Klima. Dasmüsse man sich erst einmal leisten können, betont derIAC-Geschäftsführer. "Das Geld dazu wird in der Wirtschaft verdient,und nur dort." Also liege es im Interesse aller, dass die Wirtschaftgedeihe und dass an dem Erfolg möglichst breite Teile der Bevölkerungteilhaben. Kurz gesagt: "Aktien für alle."Am besten funktioniere dies über eine staatliche Förderung desAktiensparens, wie sie beispielsweise in den Niederlanden erfolgreichpraktiziert werde. "Wer hingegen Aktien und Unternehmertum pauschalverteufelt oder als Instrument zur Bereicherung einer privilegiertenMinderheit brandmarkt, gefährdet damit die Grundlage unseresWohlstandes: die breite Zustimmung zur sozialen Marktwirtschaft",sagt Wiechmann.Pressekontakt:Nils PetersenFondsmanagerTel: +49 4821 6793-36Fax: +49 4821 6793-19E-Mail: petersen@iac.deDruckfähige Bilder finden Sie unter:www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotosAnmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:www.iac.de/newsletter_otsOriginal-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuell