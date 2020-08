Aktien für die Ewigkeit? Diese 2 überlege ich, jetzt nachzukaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Was sind Aktien für die Ewigkeit? Eine spannende Frage, die fast schon philosophischer Natur sein könnte. Um es einfach zu sagen: Für mich sind es in erster Linie zeitlose Geschäftsmodelle, die es auch in vielen Jahrzehnten noch geben wird. Und bei denen klar ist, dass Wirtschaftskrisen nicht unbedingt existenzieller Natur sein werden.

Zwei Aktien, die einen gewissen Ewigkeitscharakter besitzen, sind für mich die von Berkshire Hathaway und Walt Disney. Und, vermutlich keine Überraschung in Anbetracht des Titels: Hinter diesen zwei Namen stecken zwei Vertreter, die ich jetzt überlege, ein weiteres Mal nachzukaufen.

Warum, fragst du dich? Vermutlich die interessantere Frage. Hier einen kurzen Einblick in meine Beweggründe, warum Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) und Walt Disney (WKN: 855686) auf meiner Watchlist jetzt weit oben stehen.

Berkshire Hathaway: Das Orakel hat begonnen!

Warren Buffetts Berkshire Hathaway ist für mich jetzt eine Aktie, bei der der breite Markt womöglich einem Wahrnehmungsirrtum unterliegt. Das wiederum hängt vor allem mit der Kritik zusammen, dass Buffett im Crash nicht seinen Cashberg angerührt und direkt investiert hat. Das könnte eine verpasste Chance gewesen sein.

Wie auch immer: Was man nicht übersehen sollte, ist, dass seine Beteiligung an Apple alleine in diesem Jahr deutlich zweistellig im Wert gestiegen ist. Seit dem Crash sogar noch extremer. Trotz einiger kriselnder Beteiligungen zeigt das: Das Portfolio von Berkshire Hathaway kann seinen Wert noch steigern. Vor allem langfristig.

Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft tritt dabei noch auf der Stelle. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem das Orakel von Omaha offenbar die Risiken des Coronavirus besser absehen und beziffern kann. Denn, immerhin: Das Investieren hat begonnen, wie die Aktienrückkäufe, die Übernahme von Vermögenswerten aus dem Infrastrukturbereich und der Ausbau der Beteiligung an der Bank of America zeigen.

Insgesamt womöglich ein guter und günstiger Zeitpunkt, um jetzt langfristig zu investieren. Vor allem, wo sich Buchwert je Aktie und Aktienkurs immer weiter annähern. Es könnte daher gut sein, dass ich bei Berkshire Hathaway in den kommenden Tagen und Wochen zuschlagen werde.

Walt Disney: Q2 als Tiefpunkt, auch für die Aktie?

Eine Aktie, die zuletzt offensichtlich Probleme hatte, ist außerdem die von Walt Disney gewesen. Die Freizeitparks sind bis in den Juli hinein größtenteils geschlossen gewesen. Auch das Kinogeschäft läuft nicht an. Und kleinere Segmente wie die Kreuzfahrten dürften ebenfalls kaum in die operative Spur finden. Das wiederum dürfte ein sehr durchwachsenes zweites Quartal nach sich ziehen.

Wird es Highlights geben? Ja, vielleicht. Insbesondere der Ausblick und das Streaming-Segment, allen voran Disney+, könnten für Begeisterung sorgen. Allerdings bleibt abzuwarten, was nach einem vermutlich sehr schwachen zweiten Quartal überwiegen wird. Die Freizeitparks dürften ein Verlustloch in das Zahlenwerk reißen.

Wie auch immer: Je nachdem, wie die Aktie reagiert und ob sie bedeutend günstiger wird, könnte ich mir vorstellen, auch hier ein weiteres Mal zuzugreifen. Walt Disney wird mittel- bis langfristig vermutlich in die alte operative Verfassung zurückfinden. Durch den Streaming-Dienst Disney+ besteht sogar ein solider Wachstumstreiber. Das könnte dazu führen, dass die Aktie sogar stärker wird. Und ihren Ewigkeitscharakter mit dieser Neuausrichtung weiter festigen kann.

Aktien für die Ewigkeit weit oben auf der Watchlist!

Walt Disney und Berkshire Hathaway sind für mich daher zwei Aktien für die Ewigkeit, bei denen ich jetzt überlege, ein weiteres Mal nachzukaufen. Beide scheinen günstig, könnten sogar günstiger werden. Das ist für mich als langfristig orientierter Investor eine potenziell interessante Ausgangslage.

