Aktien für die Ewigkeit: 3 Top Aktien für langfristige Anleger!

Aktien für die Ewigkeit sind fantastisch, aber aus meiner Sicht sind sie eher ein Traum als die Realität.

Auch bei Warren Buffett, der häufig mit seinen Investments in die Kategorie „Buy and Hold Forever“ gesteckt wird, erkennt man mittlerweile einen Investmentstil, der alles andere als „Einmal kaufen und nie wieder verkaufen“ ist.

Um mit einer solchen Strategie langfristig erfolgreich zu sein, muss man daher auch etwas Glück haben. In einer Welt, die so dynamisch und schnelllebig geworden ist, ändert sich nämlich das geschäftliche Umfeld ebenfalls sehr schnell.

Trotzdem möchte ich heute mal einen Versuch wagen und mit LVMH (WKN: 853292), SAP (WKN: 716460) und Amazon (WKN: 906866) drei Aktien vorstellen, die für einen passiven Investor durchaus interessant sein könnten. Hierbei handelt es sich um große Unternehmen mit einer dominanten Marktstellung sowie einem langfristigen Wachstum.

3 Aktien für die Ewigkeit

1. LVMH Aktie

Bei LVMH handelt es sich um den weltweiten Marktführer im Bereich von Luxusartikeln. Der Mischkonzern aus Frankreich beherbergt unter seinem Konzerndach 75 Marken aus den verschiedensten Sektoren. Begehrte Marken mit einer langen Tradition wie zum Beispiel Louis Vuitton oder Hennessy gehören zum Portfolio und sorgten im Geschäftsjahr 2019 für einen Konzernumsatz von fast 54 Mrd. Euro.

Auch wenn die Covid-19-Krise dem Luxusgüterhersteller im aktuellen Jahr deutlich zu schaffen macht, langfristig könnten die Aussichten für das Misch-Konglomerat wieder besser aussehen. Schließlich ist die Nachfrage nach Luxusprodukten auch nach der Finanzkrise im Jahr 2009 deutlich stärker aus der Krise herausgekommen.

2. SAP Aktie

Die zweite Aktie ist mit SAP ein weltweiter Marktführer im Bereich von ERP-Software. Hierbei handelt es sich um Businesssoftware für große und mittelständische Unternehmen.

Die Bedeutung des Konzerns für die Weltwirtschaft macht sich an folgendem Beispiel bemerkbar: 77 % der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen ein SAP-System.

Die Abhängigkeit von den SAP-Softwareprodukten ist aufgrund der internen Vernetzung so groß, dass ein Wechsel nahezu unmöglich ist oder nur mit hohen Kosten umsetzbar wäre.

Auch scheint die Transformation in die Cloud zu klappen. Mittlerweile zählt das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Walldorf 200 Millionen Cloud-Abonnenten. Das Wachstum im ersten Halbjahr 2020 ist mit 4 % beim Umsatz nicht überragend hoch, aber in Anbetracht der Coronakrise als durchaus gut zu interpretieren.

Die SAP-Aktie ist zudem ein guter Dividendenwachstumswert aus dem DAX 30.

3. Amazon: Eine Aktie für die Ewigkeit?

Die dritte potenzielle Aktie für die Ewigkeit ist mit Amazon der absolute Marktführer im Bereich Online-Versandhandel.

Viel entscheidender als die Marktführerschaft ist aber die Tatsache, dass sich der US-Konzern stetig weiterentwickelt. Mit Forschungs- und Entwicklungsausgaben von über 35 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2019 gehört der Handelsriese mittlerweile zu dem führenden Innovatoren der Welt.

So ist aus dem kleinen, im Jahr 1994 gegründeten Online-Buchhändler, ein dominierendes E-Commerce-Imperium geworden, das nicht nur einen Onlineshop betreibt, sondern ein großes, diversifiziertes Ökosystem darum herum aufgebaut hat.

Besonders spannend ist aber die Entwicklung von Amazon Web Services (AWS), die schnell wachsende und hoch skalierbare Cloud-Sparte des Unternehmens.

Hier finden sich Produkte aus den Wachstumsbereichen des Internets. Beispielsweise sind dies Machine Learning, Internet der Dinge, IT-Sicherheit oder Analysetools.

Es gibt mittlerweile wenig Unternehmen, die mit ihrem Online-Business an den Lösungen von Amazon vorbeikommen.

Die hohe Börsenkapitalisierung von zuletzt 1,7 Billionen US-Dollar (Stand: 26.08.2020) verdeutlicht das Potenzial, das Investoren dem Unternehmen beimessen. Auch wenn die Aktie als teuer erscheint, so muss man die Bewertung in Relation zum Wachstum sehen.

Hier ist Amazon nämlich deutlich besser unterwegs als SAP. So wurden die Nettoumsätze im zweiten Quartal 2020 um 40 % auf 88,9 Mrd. US-Dollar gesteigert.

Dass ein großer Konzern wie Amazon noch lange in diesem Tempo wachsen kann, bleibt fraglich. Auch wenn sich das Wachstum langfristig abschwächen sollte, der Onlinehandel gewinnt stetig an Bedeutung und sorgt so für Rückenwind.

