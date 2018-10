Aktien für Anfänger: Diese 3 teuren Anfängerfehler sollte man unbedingt vermeiden!

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Für viele ist das Investieren eine lebenslange Aufgabe, die nicht nur dazu beitragen kann, mehr Kontrolle über die Altersvorsorge zu erlangen, sondern auch wertvolle Erkenntnisse über die Natur der menschlichen Emotionen vermittelt. Zusätzlich kann man dabei lernen, wie wir zu Schlussfolgerungen kommen, die oft weitreichende Auswirkungen auf unser Leben haben.

Doch zu lernen, wie man erfolgreich an der Börse investiert, braucht Zeit, und die Geschichte ist übersät mit Beispielen von Anlegern, die es besser vermieden hätten, den Preis für das zu zahlen, was liebevoll als „Trader’s Tuition“ oder „Händler-Lehrgeld“ bezeichnet wird – einen Kapitalverlust, den wieder wettzumachen in einigen Fällen Jahre dauern kann.

Regel Nummer 1: Versuche nicht, den Markt zu „timen“

Ironischerweise überschätzen fast alle Anfänger die eigenen Fähigkeiten, wenn es darum geht, an den Märkten erfolgreich zu sein.

Aus welchem Grund auch immer, sei es, weil sie von den Geschichten anderer beeinflusst wurden, die über Nacht zu Millionären geworden sind, oder weil sie von der Verlockung getrieben werden, aus dem Albtraum der Fünftagewoche herauszukommen, glauben viele, dass auch sie an den Märkten reich werden können und dass es eigentlich ziemlich einfach ist.

Eines der Nebenprodukte dieser Art von übersteigertem Selbstvertrauen ist, dass viele glauben, dass sie Erfolg haben werden, wenn sie versuchen, die Märkte zu „timen“ – mit anderen Worten, an der Basis des Marktes einzusteigen und am Höhepunkt des Zyklus zu verkaufen.

Wie viele erfahrene Investoren jedoch bestätigen werden – selbst der großartige Warren Buffett –, ist der Versuch, den Markt zu timen, ein Glücksspiel, und die Versuchung, das zu tun, sollte um jeden Preis umgangen werden, unabhängig davon, was andere dir gesagt haben.

Wir sollten stattdessen die Vorzüge des Durchschnittskosteneffekts berücksichtigen.

Diversifizieren, diversifizieren, diversifizieren …

Auf den Immobilienmärkten werden dir die Makler sagen, dass es um „Lage, Lage, Lage“ geht. An der Börse wäre ein ähnliches Axiom „diversifizieren, diversifizieren, diversifizieren“.

Wenn du neu beim Investieren bist, wirst du einige Fehler machen –das kann man einfach nicht vermeiden.

Eine übermäßige Konzentration deiner „Wetten“ auf nur eine Handvoll Ideen oder gar einen einzelnen Sektor wird jedoch unweigerlich zu Verlusten führen, die dir entstehen, wenn unerwartet etwas schiefgeht.

Wenn du gerade erst anfängst, bemühe dich, dein Portfolio um qualitativ hochwertige Unternehmen herum aufzubauen, von denen du dir sicher sein kannst, dass sie in zehn oder gar 50 Jahren noch vorhanden sein werden.

Folge nicht der Masse

Die Börse ist natürlich bekannt für ihr unberechenbares „Herdenverhalten“.

Das jüngste Beispiel dafür ist die aktuelle Hysterie um Marihuana-Aktien. Wenn du in Kanada lebst, hast du wahrscheinlich inzwischen unzählige Geschichten von Freunden oder Familienmitgliedern gehört, die ihr Geld (mindestens!) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht haben, weil sie früh in Unternehmen wie Canopy Growth (WKN:A140QA) investiert haben.

Aber wenn es dann so weit ist, dass dir dein Taxifahrer (nichts für ungut, Taxifahrer!) Tipps zur neuesten Pot-Aktie gibt, könnte es an der Zeit sein, auf die Bremse zu treten und zu überdenken, ob diese Gelegenheit vielleicht nicht schon vorbei ist.

Fools mit kurzem Erinnerungsvermögen haben vielleicht schon vergessen, wie die „Krypto-Mania“ vor knapp einem Jahr die Märkte im Sturm erobert hat – und zwar genau zur gleichen Zeit, als der Markt seine Höchstwerte erreichte.

Bleib hungrig. Bleib Foolish.

Dieser Artikel wurde von Jason Phillips auf Englisch verfasst und am 29.09.2018 auf Fool.ca veröffentlicht.