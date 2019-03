Aktien alternativlos – Hoffentlich sind Sie dabei

Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

zehn Jahre nach dem Börsentiefpunkt in Fol­ge der Finanzkrise kommen zwar immer mehr Anleger an die Börsen zurück, doch die Masse der Deutschen scheut die lukrativste aller Anla­geformen noch immer. Dabei sind die Renditen unübertroffen. Sie wissen:

Langfristig eröffnen DAX und Dow Jones (inklusive Dividenden) eine Rendite von ca. 9% pro Jahr. Wenn Sie zusätzlich in Krisen­zeiten mutig sind, können Sie Ihre Performance noch einmal deutlich aufbessern. Ausgehend von den März-Tiefs 2009 kommt der DAX auf eine Jahresrendite von 12% und im Dow Jones sind es inklusive Dividenden sogar ca. 17% – pro Jahr wohlbemerkt. Gerade in Zeiten der Nullzinspolitik und der damit einhergehen­den Vernichtung von Geldwerten sind Aktien die einfachste Form der sinnvollen Vermögensanlage. Deshalb:

Ich hatte Ihnen in den vergangenen Monaten an dieser Stelle mehrfach geraten, Ihre Aktienpositionen trotz vorübergehen­der Kursschwäche zu halten und sogar zu erhöhen. Denn neue Höchststände sind nur eine Frage der Zeit. Wir haben daher in unserem spekulativeren Börsenmillion-Depot ebenfalls die Haus­se-Quote zuletzt verstärkt und fühlen uns damit sehr wohl.

