Aktien als Sicherheiten für Kredite nutzen?

Wer einen Kredit aufnehmen will, muss seine Zahlungsfähigkeit (Bonität) nachweisen. Dies gelingt bei Kleinkrediten am besten über Einkommensnachweise. Die Banken verlangen daher in aller Regel die Einreichung der letzten drei Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, um das Einkommen nachzuweisen. Bei Krediten für Selbstständige werden dagegen die aktuellen Betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA), sowie die Steuerbescheide der letzten Jahre benötigt, um das Einkommen vorweisen zu können. ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.