Aktien Zürich Schluss: Angst um Coronavirus belastet Börse weiter

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Börse hat eine von den Ängsten um das Coronavirus geprägte Woche am Freitag mit weiteren klaren Abgaben beschlossen.



Nach einem Erholungsversuch am Vormittag fiel der SMI im Verlauf später mit negativen US-Börsen erneut tief ins Minus. Damit hat der Leitindex die Gewinne seit Anfang Jahr fast vollständig preisgegeben.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte am Donnerstagabend wegen des neuartigen Virus eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" ausgerufen. "Falls es zu einer ernsthaften Pandemie kommen sollte, wären die wirtschaftlichen Folgen sicherlich sehr einschneidend", kommentierte ein Marktanalyst am Freitag. Neue Konjunkturdaten trugen nicht zu einer Verbesserung der Stimmung an den Finanzmärkten bei. So zeigte die Eurozone zum Jahresende nur noch ein schwaches BIP-Wachstum, während in den USA im Dezember die Haushaltseinkommen kaum noch stiegen.

Der Leitindex SMI sank am Freitag um 1,13 Prozent auf 10 627,88 Punkte. Auf Wochensicht ist der SMI damit um 2 Prozent gesunken, für den ganzen Januar resultiert noch ein Plus von gerade einmal 0,1 Prozent. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, fiel am Freitag um 1,15 Prozent auf 1 627,82 Zähler und der breite SPI um 0,97 Prozent auf 12 887,03 Zähler. Von den 30 SLI-Titel schlossen 29 im Minus, lediglich SGS legten leicht zu.

Die deutlichsten Abschläge im SMI/SLI erlitten die Aktien des Chipherstellers AMS (minus 4,2 Prozent). Laut Marktbeobachtern wurden die Titel für mögliche Unterbrechungen in der asiatischen Lieferkette von Großkunden wie Apple abgestraft. Schwach zeigten sich auch die Titel des Herstellers von PC-Peripheriegeräten Logitech (minus 2,2 Prozent).

Deutlich abwärts ging es auch mit den Titeln der im chinesischen Markt exponierten Luxusgütergruppe Richemont (minus 2,0 Prozent), während die Aktien der Konkurrentin Swatch (minus 0,5 Prozent) nach dem starken Rückgang vom Vortag etwas weniger verloren. Die Swatch-Gruppe hatte am Donnerstag mit ihren Jahresergebnissen die Erwartungen am Markt enttäuscht.

Deutlich unter Druck standen auch Givaudan (minus 1,7 Prozent), die allerdings im bisherigen Jahresverlauf zu den besten SMI-Werten gehörten. Schwach zeigen sich außerdem eine Reihe von Zyklikern wie LafargeHolcim (minus 1,4 Prozent) oder Schindler (minus 1,2 Prozent). Besser hielten sich Kühne+Nagel (minus 0,2 Prozent), nachdem die Titel des Logistikkonzerns am Vortag wegen Sorgen um die Folgen des Coronavirus auf den Welthandel noch stark nachgegeben hatten.