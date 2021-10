Aktien: Wöchentliche Gewinnvorschau – Die Banken kommen!

Die Gewinnsaison für das dritte Quartal wird diese Woche offiziell eröffnet. Die Anleger suchen nach Anzeichen dafür, dass die steigenden Kosten die Gewinne der US-Unternehmen unter Druck setzen werden. Am Freitag zeigten die Arbeitsmarktdaten, dass die US-Wirtschaft im September deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. In dieser Woche stehen neben den Banken auch die Ergebnisberichte von Delta Air Lines Inc. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung