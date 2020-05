Aktien in der Wirtschaftskrise – was dürfen Sie erwarten?

Liebe Leser,

die Wirtschaftskrise in der Euro-Zone und in den USA nimmt jetzt volle Fahrt auf. Trotz der Lockerungen werden langsam die Schäden sichtbar, die weltweit entstanden sind und noch entstehen. Allein in den USA ist die Arbeitslosigkeit auf den höchsten Stand seit der Großen Depression 1929 gestiegen. In Deutschland sind wir von solchen Ausmaßen offiziell noch weit entfernt, allerdings weiß noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung