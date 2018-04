Aktien Wien Schluss: Verunsicherung um Trump-Tweet belastet ATX

Weitere Suchergebnisse zu "Telekom Austria":

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Kursverlusten geschlossen.



Der ATX fiel um 31,53 Punkte oder 0,93 Prozent auf 3.365,14 Einheiten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -0,58 Prozent, Dax /Frankfurt -0,90 Prozent, FTSE-100/London -0,13 Prozent und CAC-40 /Paris -0,70 Prozent.

Nach Kursgewinnen im Frühhandel drehte der heimische Leitindex am frühen Nachmittag ins Minus und rutschte immer tiefer in den roten Bereich. Für Verunsicherung am Markt sorgte dabei US-Präsident Donald Trump. Dieser kündigte auf Twitter Raketenangriffe auf Syrien an. "Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert werden. Mach Dich bereit, Russland, denn sie werden kommen", schrieb Trump zu Mittag. Europaweit rutschten die Börsen daraufhin ab.

In Wien drehten die Aktien der stark am russischen Markt engagierten Raiffeisen Bank International (RBI) ins Minus und gingen um 1,88 Prozent tiefer bei 27,08 Euro aus dem Handel. Am Vormittag hatten sie zunächst noch über 3,7 Prozent zugelegt. Bereits an den beiden vorangegangenen Handelstagen hatte sich die RBI-Aktie äußerst volatil gezeigt. Am Montag war sie um über elf Prozent abgestürzt. Am Dienstag ging sie um 1,77 Prozent höher aus dem Handel, nachdem sie im Frühhandel zunächst neuerlich über elf Prozent im Minus gelegen waren.

Nur zwischenzeitlich von einem positiven europäischen Branchentrend profitieren konnten die Anteilsscheine der Telekom Austria . Nach Gewinnen von über drei Prozent am Vormittag beendeten sie den Handelstag um 0,41 Prozent tiefer bei 7,37 Euro. Unterstützung für Telekomaktien kam von Medienberichten, wonach die US-Konzerne Sprint und T-Mobile US ihre im vergangenen Herbst vorerst gescheiterten Fusionsgespräche wieder aufnehmen wollen.