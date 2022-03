Aktien Wien Schluss: Ukraine-Konflikt weiterhin im Zentrum

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit leichten Abgaben geschlossen. Im Späthandel drehten die Indizes leicht in die Verlustzone. Der heimische Leitindex ATX notierte um 0,32 Prozent tiefer bei 3.350,50 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,28 Prozent auf 1.687,37 Zähler.

Weiterhin dreht sich an den Märkten alles um den Ukraine-Konflikt und seine Auswirkungen auf die Weltmärkte. So treibt er einerseits Rohstoffpreise und damit die Inflation nach oben, andererseits könnte der von Russland angezettelte Krieg immer größere Kreise zeichnen bis zuletzt möglicherweise auch die NATO einschreitet.

Anleger setzten allerdings weiterhin die Hoffnung auf Fortschritte bei den Friedensgesprächen der beiden Konfliktparteien, speziell nachdem der vermittelnde türkische Außenminister zuletzt von einem möglichen ersten Übereinkommen gesprochen hatte. Allerdings hatte Kiew auch die Forderung Moskaus abgewiesen, die belagerte Hafenstadt Mariupol aufzugeben.

Auf Unternehmensseite waren impulsgebende Nachrichten bis Handelsschluss Mangelware. Die Blicke richteten sich allerdings auf zwei Analysen. So haben die Wertpapierexperten der Erste Group ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Immobilienkonzerns CA Immo von 43,0 auf 34,0 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Accumulate" wurde beibehalten. Die Aktie verlor 0,7 Prozent auf 29,4 Euro.

Die Wertpapierexperten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Aktie der heimischen Post AG von 43,0 auf 36,0 Euro gekürzt. An der Anlageempfehlung "Hold" hielt der Experte Bernd Maurer in seiner am Freitag veröffentlichten Studie weiterhin fest. Zum Vergleich: Die Titel gaben 0,5 Prozent auf 32,9 Euro ab.

Wegen der Zahlen von Salzgitter aus Deutschland standen die Titel der heimischen Voestalpine im Fokus. Ihre Wertpapiere stiegen um 1,8 Prozent. Salzgitter konnte den Umsatz 2021 stark steigern. Unter dem Strich stand ein positives Ergebnis.