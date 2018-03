Aktien Wien Schluss: Sorge um Handelskrieg belastet

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit Abschlägen geschlossen.



Der ATX fiel 27,63 Punkte oder 0,80 Prozent auf 3410,05 Einheiten. Europaweit endete die Handelswoche mit deutlich tieferen Notierungen. Auf die Stimmung drückte die Angst der Anleger vor einem Handelskrieg zwischen China und den USA. So hat der US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend ein Dekret für neue Zolltarife für eine Reihe von chinesischen Produkten im Wert von bis zu 60 Milliarden Dollar unterzeichnet.

Die Volksrepublik reagierte darauf mit einer Strafzollankündigung auf US-Produkte in Höhe von zunächst rund 3 Milliarden Dollar. Insgesamt könnten 128 Produkte, darunter Schweinefleisch, Stahlrohre, Früchte und Wein mit Zöllen belegt werden. Indessen bleibt die Europäische Union zunächst bis zum 1. Mai von den angedrohten US-Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte verschont.

Am Wiener Markt zeigten sich unter anderem schwergewichtete Bank- und Ölwerte klar im Minus. So verloren Raiffeisen 1,87 Prozent, Erste Group gaben 0,85 Prozent ab und BAWAG-Aktien fielen um 0,27 Prozent. Bei den Ölaktien ging es für OMV um klare 1,45 Prozent bergab, Schoeller-Bleckmann büßten 1,90 Prozent ein.

Ein moderates Minus von 0,29 Prozent auf 48,06 Euro blieb am Ende auch bei Andritz übrig, obwohl die Hauptversammlung des steirischen Anlagenbauers eine Erhöhung der Dividende von 1,50 auf 1,55 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 beschlossen hat.

Neuigkeiten kamen zudem aus der Immobilienbranche. So ist die Signa-Holding des Immobilien-Tycoons Rene Benko eigenen Angaben zufolge nicht an einer kontrollierenden Beteiligung an der s Immo - also an mehr als 30 Prozent am Unternehmen - interessiert. Derzeit halte man keine Aktien an der s Immo - und ob die Signa Holding GmbH ihre seit Dezember bekannte Option auf den Erwerb von 21,86 Prozent an der s Immo ausüben werde, sei offen. Die Papiere der s Immo schlossen um 1,51 Prozent höher bei 16,10 Euro.

Nach den gestrigen Kursgewinnen zeigten sich die Titel der beiden Immobilienwerte CA Immo und Immofinanz heute in der Verlustzone. CA Immo verloren 0,59 Prozent auf 27,08 Euro und Immofinanz ermäßigen sich leicht um 0,19 Prozent auf 2,08 Euro. Am Donnerstag waren die Papiere noch stark gesucht, nachdem bekannt geworden war, dass der US-Investor Starwood bei den beiden Unternehmen einsteigen will./bel/mad/APA/nas