Aktien Wien Schluss: Schwächer - Zurückhaltung vor Fed-Zinsentscheid

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag schwächer geschlossen.



Der ATX fiel um 0,72 Prozent auf 2815,64 Einheiten. Am Markt herrschte Zurückhaltung vor der am Mittwoch anstehenden US-Zinsentscheidung und der Wahl in den Niederlanden. Die US-Notenbank Fed dürfte nach Einschätzung vieler Marktteilnehmer den Leitzins um 25 Basispunkte anheben. Mit Spannung erwartet wird aber, ob die Fed vielleicht sogar einen deutlicheren Zinsschritt setzt. Von den begleitenden Kommentaren erhoffen sich Börsianer zudem wie immer Hinweise auf den Zeitpunkt kommender Zinserhöhungen.

Stärker unter Druck kamen am Dienstag die beiden Bankwerte im prime market. Raiffeisen fielen um 2,29 Prozent auf 22,60 Euro, Erste Group büßten bei höherem Volumen 1,44 Prozent auf 30,22 Euro ein.

Größere Abgaben gab es vor dem Hintergrund fallender Rohölpreise auch in OMV . Die Aktie des Ölkonzerns verlor 2,43 Prozent auf 36,27 Euro. Das Bekanntwerden einer wieder höheren Fördermenge Saudi-Arabiens hatte zuletzt für Verluste beim Ölpreis gesorgt.

RHI schlossen nach Vorlage von Zahlen kaum verändert mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 23,00 Euro. Der vor der Fusion mit dem brasilianischen Konkurrenten Magnesita stehende Feuerfestkonzern hat im Jahr 2016 die zähe Stahlproduktion zu spüren bekommen und weniger umgesetzt. Das operative Ergebnis blieb dennoch und trotz Einmalkosten für den Zusammenschluss stabil. Die Dividende soll bei 75 Cent je Aktie bleiben.

Verbund legten um 1,66 Prozent auf 16,25 Euro zu und waren damit die größten Gewinner im prime market. Der Stromkonzern verkauft sein Gas-Kombikraftwerk im steirischen Mellach nicht, sondern betreibt es selbst weiter. Gut gesucht waren auch Wienerberger (plus 1,01 Prozent auf 18,96 Euro) und Lenzing (plus 0,87 Prozent auf 150,00 Euro)./mik/mad/bel/APA/edh