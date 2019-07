Aktien Wien Schluss: Schwaches Umfeld belastet erneut

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nachgegeben.



Der Leitindex ATX fiel um 0,77 Prozent auf 2953,90 Punkte. Eine gedämpfte Stimmung an den internationalen Leitbörsen drückte auch erneut auf den ATX. Bereits am Vortag hatte der heimische Leitindex ein Prozent an Wert eingebüßt. Vor Handelsstart in Europa ließen enttäuschende japanische Exportdaten Sorgen über das globale Wirtschaftswachstum aufkommen.

In Wien blieb die Meldungslage dünn. Die Aktien von Schoeller-Bleckmann rutschten mit minus 6,4 Prozent ans untere Ende der Kursliste. Hier könnte der tiefere Ölpreis belastet haben. Lenzing gaben um 4,6 Prozent nach. Semperit setzte den jüngsten Abwärtsschub mit einem Minus von 4,2 Prozent fort. Bereits am Vortag hatten die Titel des Gummiverarbeiters an Wert eingebüßt.

Unter den Schwergewichten verloren Andritz 2,9 Prozent. OMV-Anteilsscheine sanken um 1,1 Prozent. Erste Group konnten hingegen um 0,24 Prozent zulegen./ste/APA/mis