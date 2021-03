Aktien Wien Schluss: Schwache US-Daten und Inflationsängste

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach einer Berg-und Talfahrt unterm Strich leicht zugelegt.



Der ATX büßte einen Großteil seiner am Vormittag erzielten Gewinne im Späthandel wieder ein und schloss mit einem kleinen Plus von 0,25 Prozent auf 3.093,79 Punkten. Der ATX Prime befestigte sich um 0,24 Prozent auf 1.568,38 Zähler.

Am Vormittag hatte die Aussicht auf teilweise anstehende Lockerungern der Lockdowns Europas Börsen angetrieben. Nach überraschend schwachen US-Arbeitsmarktdaten kamen die Märkte im Späthandel aber wieder zurück.

Die Zahl der Beschäftigten in den USA ist im Monatsvergleich überraschend schwach um 117.000 geklettert, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP mit. Der ADP-Bericht gilt als erster Hinweis auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Belastet wurde die Börsenstimmung zudem von den wieder gestiegenen US-Anleihenrenditen, die Inflationsängste wieder in den Fokus rückten.

Stark gesucht waren in Wien Raiffeisen Bank International und legten 3,47 Prozent zu. Bawag fanden sich mit einem Plus von 2,43 Prozent ebenfalls unter den Tagesgewinnern. Unter den Industrieschwergewichten verbuchten Voestalpine und Wienerberger Gewinne von um die zwei Prozent. Sehr schwach schlossen Verbund mit einem Minus von 5,04 Prozent.

Unter Druck kamen auch Aktien von Lenzing und verloren 5,35 Prozent. An zwei Standorten des von Lenzing und Palmers betriebenen Joint-Ventures Hygiene Austria hatte es am Dienstag Hausdurchsuchungen gegeben, wie das Unternehmen bestätigte. Hintergrund ist der Verdacht, dass in China produzierte Schutzmasken falsch etikettiert und als österreichische Produkte verkauft wurden. Die Bundesbeschaffungsgesellschaft BBG hat bereits reagiert und das Unternehmen als Auftragnehmer "inaktiv" gestellt.